В Алтайском крае крае потеплеет до +15 градусов

Небольшое потепление связано с прохождением атмосферных фронтов северных циклонов Фото: Олег УКЛАДОВ

На этой неделе днем в Алтайском крае станет заметно теплее – воздух прогреется до +15 градусов. О том, с чем связаны изменения погоды и какой именно она будет в в ближайшие дни в разговоре с “Комсомольской Правдой" – Барнаул” рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Небольшое потепление связано с прохождением атмосферных фронтов северных циклонов. В Алтайском крае ожидается неустойчивая погода, временами пройдут дожди. Кроме того, периодически будет усиливаться ветер до 14 м/с. Местами порывы могут достигнуть и 20 м/с.

В ночные часы температура воздуха в основном будет колебаться в положительном диапазоне, от 0 до +7 градусов. Днем же будет держаться в пределах +10 градусов, а 15 октября воздух может прогреться даже до +15 градусов.

По данным предварительного прогноза, к выходным в крае погода существенно не изменится.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае с 13 по 15 октября:

Вторник, 13 октября

В Алтайском крае ночью температура воздуха составит +2...+7 градусов. На большей части территории дожди. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в крае ожидается +6...+11 градусов. На большей части территории дожди, в предгорьях местами сильные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +4...+6 градусов. Временами дождь. Ветер западный, 4-9 м/с.

Днем в Барнауле воздух прогреется до +7...+9 градусов. Временами дождь. Ветер западный, 4-9 м/с.

Среда, 14 октября

В Алтайском крае ночью температура воздуха составит -1...+4 градуса. По востоку и в предгорьях местами дожди. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Днем в крае ожидается +8...+13 градусов. По северу местами небольшие дожди. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +1...+3 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Днем в Барнауле воздух прогреется до +9...+11 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.

Четверг, 15 октября

В Алтайском крае ночью температура воздуха составит 0...+5 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в крае ожидается +10....+15 градусов. В отдельных районах дожди. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +3...+5 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Днем в Барнауле воздух прогреется до +10...+12 градусов. В конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.

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