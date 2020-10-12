Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 13 октября: обстановка продолжает ухудшаться

В настоящее время в крае подтверждено более 15 тысяч случаев инфицирования Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 13 октября: эпидситуация ухудшается с каждым днем. Только за последние сутки в регионе выявили сразу 169 случаев заражения инфекцией. Кроме того, Роспотребнадзор выявил чаги инфекции в нескольких организациях.

Как сообщила заместитель руководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина, случаи заражения зарегистрировали в одном из банков, в налоговой инспекции, а также среди судебных приставов. Не остались нетронутыми и детские коллективы – из-за неблагополучной обстановки по коронавирусу полностью закрыли одно детское образовательное учреждение и училище.

В настоящее время в крае подтверждено более 15,3 тысяч случаев инфицирования. Вылечились от инфекции более 13 тысяч человек. Сейчас лечение продолжают 1490 пациентов в госпиталях и 27 – на дому. В тяжелом состоянии находятся 278 больных.

Из общего числа случаев инфицирования 223 – завозные, 8408 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами, 4928 – у больных внебольничной пневмонией, 4836– у заболевших ОРВИ.

Также в крае продолжает расти количество летальных исходов из-за коронавируса. С начала пандемии скончались 589 зараженных коронавирусом пациентов.

Тестирование на ковид в Алтайском крае охвачено более 545 тысяч человек.

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