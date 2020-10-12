«Индексировать пенсию нужно всем!»

Фото пресс-службы алтайского отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

Российская экономика очень перспективна, но чтобы она заработала в полную силу, нужно изменить некоторые важные правила ее работы. Например, направлять больше денег в народное хозяйство. Так считает председатель алтайского отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, депутат Госдумы Александр Терентьев. В минувшую пятницу, 9 октября, члены партии переизбрали его своим руководителем еще на два года. Также он планирует идти на новые выборы в ГД, которые пройдут менее чем через год.

- Мы намерены снова и снова продолжать отстаивать интересы жителей края, продвигать справедливые законы и делать все, чтобы власть была ближе к народу, - заявил политик.

Эксперты партии разработали пакет предложений и мер, которые помогут решить эту непростую задачу. И большая их часть направлена на развитие экономики.

Дать толчок новым инвестиционным и инфраструктурным проектам (а с ними и созданию новых рабочих мест), могли бы свободные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Сейчас весомая его часть находится за границей и, по сути, работает в чужой экономике. Александр Терентьев уверен, что наши запасы должны "крутиться" в России. Тогда можно будет всерьез говорить о низкой инфляции и более высоких поступлениях в бюджет.

- Средства ФНБ должны быть размещены в стране. Чтобы мы не жили рывками от кризиса до кризиса, наблюдая за курсом рубля, который улетает вверх независимо ни от чего. Ведь пока правительство продает нефть по более высокому курсу, пополняя бюджет, все проблемы ложатся на плечи граждан, - добавил Терентьев.

Сделать экономику более сильной за счет пополнения бюджета могла и прогрессивная шкала налогообложения. Как первый шаг – инициатива повысить НДФЛ для людей со сверхдоходами с 13 до 15%. Уже даже это позволит прекратить существование оффшоров, уверен Терентьев. Но в этом вопросе нужно идти дальше – принимать более высокую налоговую ставку для богатых, а людей с низкими зарплатами – освобождать от этой фискальной нагрузки.

Фото пресс-службы алтайского отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

Также партия настаивает, что государство не должно возвращать 20% НДС сырьевикам. Оставить этот "приятный бонус" нужно только высокотехнологичным компаниям и производителям-экспортерам. В бюджете сразу появятся свободные (и очень большие) деньги, заверил депутат.

Александр Терентьев и его коллеги продолжают призывать власти проводить индексацию пенсий для всех.

- Работающие, неработающие - они все пенсионеры и Конституция должна их защищать. А у нас люди лишаются заслуженных денег, тем более при таком рывке доллара и экономической нестабильности, - сказал он.

И призвал также пересмотреть подход в распределении средств регионам страны. Сейчас, на фоне выпадающих доходов из-за пандемии коронавируса, финансовая помощь им требуется, как никогда.

Все эти инициативы снова будут озвучены при подготовке бюджета страны на 2021 год и плановые 2022-2023 годы. Партия намерена активно участвовать в обсуждении главного финансового документа. И множества законов, которые Госдуме предстоит поправить после изменения Конституции.

А на краевом уровне СР продолжит продвигать социальные инициативы. В том числе и новые льготы для "детей войны", многодетных семьей и инвалидов. И продолжит мониторить состояние здравоохранения.

- Пандемия обнажила проблема медицины. И когда больницы переводятся в ковидные госпитали, мы теряем людей с хроническими заболеваниями. Так быть не должно, - добавил политик.

Не должно быть и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в отношениях между бюджетом и больницами. Это лишний элемент – госфинансирование должно идти напрямую.

Что же касается политической повестки, то партия намерена и дальше активно участвовать в выборах всех уровней. Ближайшие крупные в регионе – в Госдуму (Александр Терентьев намерен баллотироваться на новый срок) и в краевой парламент (где также можно будет побороться за хороший результат).