На Алтае обнаружили гигантские фрагменты ракеты-носителя “Протон”

С помощью вертолета баки вывезли на подготовленную площадку (фото: Роспотребнадзор по РА)

Несколько дней назад в Чемальском районе Республике Алтай сотрудники Роспотребнадзора обнаружили фрагменты отделяющихся частей ракеты-носителя «Протон». Космический мусор оперативно убрали, сообщает пресс-служба ведомства.

За границами района падения частей ракет-носителей обнаружили четыре бака окислителя ракеты-носителя «Протон». Вес каждого в среднем составлял две тонны. С помощью вертолета баки вывезли на подготовленную площадку. Там космический мусор идентифицировали, а затем распилили на более мелкие части для дальнейшей эвакуации и переработки.

Фрагмент ракеты-носителя в Республике Алтай. (фото: Роспотребнадзор по РА)

– Работы организованы Роскосмосом в рамках выполнения своих обязательств по договору с правительством региона о снижении антропогенной нагрузки от космической деятельности, – подчеркивают в ведомстве.

В местах обнаружения фрагментов сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды и почвы, чтобы определить есть ли в составе загрязняющие химические вещества. Также эксперты провели замеры радиационного фона. Отклонений от установленных гигиенических норм не выявили.

Фрагмент ракеты-носителя в Республике Алтай. (фото: Роспотребнадзор по РА)

В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркивают, что работа по изучению влияния ракетно-космической деятельности на здоровье людей и окружающую среду Республики Алтай продолжат в будущем.

Напомним, ранее мы сообщали, что облет территории после запуска ракет – это плановое мероприятие, ведь вот уже несколько десятилетий территория республики используется как район для падения отработанных ступеней космических кораблей. После обнаружения космический мусор вывозят для утилизации.

Как правило, отстыковка происходит в безлюдных территориях Усть-Канского, Улаганского, Турачакского и Чойского районов. Крайне редко, в результате нештатных ситуаций, фрагменты падают в населенных пунктах.

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