Группа компаний «ТОНАР»: требуются слесарь, токарь, сварщик

Фото предоставлено компанией «ТОНАР»

Группа компаний «ТОНАР» — один из лидирующих отечественных производителей товаров для рыбалки, охоты и туризма. Ежегодно компания увеличивает ассортимент выпускаемой продукции под собственными торговыми марками TONAR, HELIOS, PREMIER FISHING и NISUS. Ледобуры, лодки ПВХ, охотничьи капканы, мангалы, коптильни, силиконовые приманки, рыболовные ящики, одежда, экипировка, кемпинговая мебель и многое другое — в ассортименте компании более 5000 выпускаемых изделий.

Условия труда

Наше предприятие ежегодно модернизирует производство, оснащает рабочие места новым современным оборудованием, увеличивает качество труда и выпускаемой продукции.

Производственная среда на предприятии обеспечивает безопасность трудовой деятельности, а коллективный договор обеспечивает высокий уровень социальных гарантий каждому сотруднику. Работники предприятия имеют постоянные возможности для роста и развития.

Плюсы работать в ГК «Тонар»

Официальное трудоустройство

Своевременная заработная плата

Оплачиваемый отпуск

Оплачиваемый больничный

Питание в уютной столовой

Дружный большой коллектив

Выезды и участие в выставках как в России, так и за рубежом

Скидки на продукцию собственного производства

Мы заинтересованы в привлечении как высококвалифицированных и опытных специалистов, так и молодых перспективных работников, которые готовы овладеть новыми знаниями, навыками и применять их на практике, работая как индивидуально, так и в команде.

Мы ценим и уважаем каждого нашего сотрудника, поэтому делаем все возможное, чтобы работа с нами была обоюдно максимально комфортной и плодотворной!

Фото предоставлено компанией «ТОНАР»

В нашу команду требуются

Оператор - наладчик линии полимерной окраски

Шлифовщик

Слесарь-инструментальщик

Ученик слесаря - инструментальщика

Токарь

Мастер цеха

Сварщик ПВХ-деталей и изделий

Клейщик резиновых полимерных изделий и деталей

Электромонтер

Слесарь-ремонтник

Кладовщик

Грузчик

Дворник-разнорабочий

Уборщик производственных и служебных помещений

Распределитель работ

Швея

Контролер ОТК

Инженер-технолог

Инженер-технолог по раскрою металла

Экономист по труду (нормировщик)

Бухгалтер по расчету заработной платы

Контакты: +7 (3852) 227-212, отдел кадров tonar.kadr@mail.ru

Еще больше информации по теме смотрите в проекте «Работа есть» https://www.kp.ru/best/altai/rabota-2020/