Группа компаний «ТОНАР»: требуются слесарь, токарь, сварщик

Фото предоставлено компанией «ТОНАР»
Группа компаний «ТОНАР» — один из лидирующих отечественных производителей товаров для рыбалки, охоты и туризма. Ежегодно компания увеличивает ассортимент выпускаемой продукции под собственными торговыми марками TONAR, HELIOS, PREMIER FISHING и NISUS. Ледобуры, лодки ПВХ, охотничьи капканы, мангалы, коптильни, силиконовые приманки, рыболовные ящики, одежда, экипировка, кемпинговая мебель и многое другое — в ассортименте компании более 5000 выпускаемых изделий.
Условия труда
Наше предприятие ежегодно модернизирует производство, оснащает рабочие места новым современным оборудованием, увеличивает качество труда и выпускаемой продукции.
Производственная среда на предприятии обеспечивает безопасность трудовой деятельности, а коллективный договор обеспечивает высокий уровень социальных гарантий каждому сотруднику. Работники предприятия имеют постоянные возможности для роста и развития.
Плюсы работать в ГК «Тонар»
Официальное трудоустройство
Своевременная заработная плата
Оплачиваемый отпуск
Оплачиваемый больничный
Питание в уютной столовой
Дружный большой коллектив
Выезды и участие в выставках как в России, так и за рубежом
Скидки на продукцию собственного производства
Мы заинтересованы в привлечении как высококвалифицированных и опытных специалистов, так и молодых перспективных работников, которые готовы овладеть новыми знаниями, навыками и применять их на практике, работая как индивидуально, так и в команде.
Мы ценим и уважаем каждого нашего сотрудника, поэтому делаем все возможное, чтобы работа с нами была обоюдно максимально комфортной и плодотворной!
Фото предоставлено компанией «ТОНАР»
В нашу команду требуются
Оператор - наладчик линии полимерной окраски
Шлифовщик
Слесарь-инструментальщик
Ученик слесаря - инструментальщика
Токарь
Мастер цеха
Сварщик ПВХ-деталей и изделий
Клейщик резиновых полимерных изделий и деталей
Электромонтер
Слесарь-ремонтник
Кладовщик
Грузчик
Дворник-разнорабочий
Уборщик производственных и служебных помещений
Распределитель работ
Швея
Контролер ОТК
Инженер-технолог
Инженер-технолог по раскрою металла
Экономист по труду (нормировщик)
Бухгалтер по расчету заработной платы
Контакты: +7 (3852) 227-212, отдел кадров tonar.kadr@mail.ru
Еще больше информации по теме смотрите в проекте «Работа есть» https://www.kp.ru/best/altai/rabota-2020/