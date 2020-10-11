Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 12 октября 2020: ковид набирает обороты

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 12 октября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 12 октября 2020 года.

Судя по сводкам оперштаба, ковид набирает обороты - за сутки выявлено 162 инфицированных. Такой высокий показатель зафиксирован впервые за несколько месяцев. И кажется, это не предел. Соцсети пестрят постами о "короне", жители Барнаула уже не стесняясь говорят о своем диагнозе, хотя первые зараженные считались чуть ли не прокаженными. Наверное, не осталось ни одного человека, который бы не контактировал с больными. Предприятия по мере возможности отправляют сотрудников на дистанционку, в больницах не протолкнуться из-за очередей. Скорая помощь уже не справляется с вызовами и дополнительно набирает водителей.

Карта распространения коронавируса по Алтайскому краю. Предоставлено оперштабом.

Всего в крае за весь период эпидемии насчитывают 15 169 случаев заражения. А сколько заболевших не сдавали анализы, так и не узнав, чем они на самом деле заразились. Количество выписанных после выздоровления – 13 058 человек. Среди них и губернатор Виктор Томенко, который переболел ковидом и двусторонней пневмонией. Сейчас он уже, кстати, приступил к работе и готовится к заседанию оперштаба по коронавирусу 12 октября.

Количество смертей среди инфицированных достигло 584.

- От коронавирусной инфекции скончались 262 человека, по иным причинам смерти – 318 человек; 4 случая находятся на экспертизе, - отметили в оперштабе.

В ковидных госпиталях лечатся 1423 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. И еще 125 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам. Всего развернуто 3 413 коек, свободных осталось 342.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Список колл-центров: куда звонить по вопросам медпомощи на Алтае

В медучреждениях Барнаула и Бийска запустили колл-центры. Жители могут позвонить и проконсультироваться по вопросам медицинской помощи, в том числе и по коронавирусу (подробнее)