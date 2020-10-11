Хоккеист из Барнаула Андрей Свечников может подписать контракт на 60 млн долларов

Сейчас "Каролина" предлагает хоккеисту контракт на 8 лет по 7,5 млн долларов в год Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Инсайдеры из НХЛ, в том числе авторитетный журналист Эллиотт Фридман, некоторое время назад сообщили о предстоящих перестановках в командах североамериканской лиги. В частности, речь шла о воспитаннике алтайского хоккея Андрее Свечникове. Русский вундеркинд претендует на контракт с крупненькой суммой.

Сейчас 20-летний хоккеист играет за «Каролину», но после следующего сезона, который по последним данным стартует 1 января 2021 года, договор у него завершится. А это значит, что клубы уже начинают просчитывать возможные варианты перехода спортсмена.

По информации того же Фридмана, «Каролина» хочет оставить у себя перспективного игрока еще на восемь лет. За каждый сезон он получит по 7,5 миллионов долларов. Итого 60. Если руководство сможет договориться с агентами Свечникова, то, пожалуй, это будет самая громкая сделка клуба.

В нынешних условиях, когда предложения сыплются, как из рога изобилия, хоккеист может диктовать свои условия, и они в любом случае будут еще выгоднее, чем заявка «Каролины». И клубы просто вынуждены будут соглашаться – Свечников очень перспективное вложение.

Напомним, именно финт Андрея – лакросс-гол - вошел в популярный хоккейный симулятор NHK-21. Свечников стал первым игроком, которому удалось повторить такой гол дважды за один сезон.

Сам нападающий признался, что этому трюку его научил старший брат Евгений. Когда Андрей увидел его исполнение, понял, что обязательно научится делать также. Суть финта заключается в том, что игрок поднимает шайбу на крюк клюшки и забрасывает ее в сетку над плечом вратаря.

А по итогам прошлого сезона Национальной хоккейной лиги сразу два гола Андрея Свечникова вошли в ТОП-10 самых эффектных голов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли

Российский нападающий американской команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время второго матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подрался с соотечественником, игроком «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым (подробнее)