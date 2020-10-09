«Экспортный форсаж»: курс на зарубежный рынок

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Развитие экспортного потенциала малого и среднего бизнеса в настоящее время является одной из важнейших задач, озвученных президентом России. Алтайский край в этом направлении можно назвать передовиком, даже несмотря на все сложности, возникающие из-за пандемии.

- Компании Алтайского края активно доказывают свой потенциал, и уже более 70 предприятий подписали контракты на сумму около 2 млрд рублей, - говорит Александр Евстигнеев, начальник Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Для того чтобы помочь алтайским компаниям найти новые зарубежные рынки сбыта для своей продукции, в Барнауле провели обучение по акселерационной программе «Экспортный форсаж». Подобное мероприятие в регионе проходило впервые. Организатором выступил Российский экспортный центр и фонд «Мой бизнес».

Главная цель «Экспортного форсажа» - научить представителей малого и среднего бизнеса ориентироваться в зарубежных рынках, начиная от расчета оптимального логистического маршрута до минимизации рисков, снижения издержек.

Попасть в программу посчастливилось лишь тем, кто доказал свою финансовую состоятельность. Обучали их опытные наставники и тренеры, которые подробно рассказали о роли внешней торговли в экономике региона, развитии малых и средних предприятий, а также провели презентацию акселерационной программы, отвечая на вопросы компаний-кандидатов. Кстати, обучение было совершенно бесплатно.

- Состоялось шесть образовательных модулей, которые включают в себя теорию, практику, консультации экспертов. Главный эффект, который должны получить предприятия по итогу, - новые экспортные контракты, - говорит Антон Слободчиков, руководитель центра «Мой бизнес».

Кстати, как показывает практика, это вполне реально. Например, в прошлом году 58 российских компаний малого и среднего бизнеса заключили 35 зарубежных контрактов.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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