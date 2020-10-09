Новый тренд. В Алтайском крае все чаще задумываются о глубокой переработке

Новая котельная топится на шелухе подсолнечника. Фото Владимира Александрова.

На сегодняшний день актуален вопрос глубокой переработки и создания замкнутого цикла во всех отраслях производства. В том числе максимального получения продуктов из сельскохозяйственной базы Алтайского края. И таких примеров немало. На карте региона появляется все больше предприятий, применяющих новые технологии, повышающие прибыль и налоговые отчисления в бюджет.

Котельная закрывает потребности

В последнее время вырос спрос на подсолнечное масло. Переработчики предлагают аграриям достойную цену. В частности увеличились объемы на предприятии «Диво Алтая» Павловского района. В том числе здесь выросло количество шелухи, которую необходимо утилизировать.

Тогда предприятие построило новую котельную, которая топится на шелухе. Новый котел, позволяющий получать 16 тонн пара из которых девять тонн идет на электрогенератор и турбину, которая вырабатывает 450 киловатт в час. За счет альтернативного электричества удалось на треть закрыть свои потребности в электроэнергии и на 100% - отопления. Решились и экологические вопросы. Больше не надо тратить средства на вывоз шелухи.

«Затраты на обновление составили до 300 миллионов рублей, которые удалось получить за счет лизинговых компаний, - поясняет Владимир Попов, руководитель предприятия. - Это стоит того. В пределах трех-пяти лет мы их компенсируем с учетом качества продукции и полученной оптимизации. Важно использовать методы глубокой переработки и безотходного производства не только в растениеводстве, но в и животноводстве. Например, кожевенный завод в Заринске. Этот шаг напрашивался, но таких заводов должно быть гораздо больше, чем один».

На выходе получается качественный экопродукт. Фото Владимира Александрова.

Кожа в дело

Заринский завод открыли в конце прошлого года. Здесь перерабатывают кожу сельхозживотных и отправляют материал на экспорт. На предприятии установлены линии европейского производства. На заводе уделили внимание экологии и особенно работе с водой. Ее в кожевенном деле нужно много, также необходима ее глубокая степень переработки. Инвестиции в запуск предприятия превысили 2 миллиарда рублей. В месяц здесь могут переработать 600 тонн сырых шкур и выдать 100 тысяч квадратных метров материала.

Также в конце года, в том же Павловском районе, открыли еще одно предприятие глубокой переработки - Павловский деревообрабатывающий комбинат (ДОК). Он входит в структуру холдинга «Алтайлес». Для сырья здесь применяют опилки, бракованные и пораженные деревья, щепки и другие отходы производства. Производство абсолютно безотходное.

«Пуск комбината позволит сделать переработку древесины безотходной, это ценная продукция с повышенной добавленной стоимостью. В соответствии с требованиями экобезопасности, комбинат сможет обеспечить себя теплом и электроэнергией», - отметил Александр Лукьянов, вице-губернатор Алтайского края.

Сырье поступает со всех предприятий холдинга, образуя замкнутый цикл производства. Даже из опилок здесь делают плиты МДФ, топливные брикеты, гранулы. Создание Павловского ДОК благотворно влияет на экономику и экологию края.

«Когда люди поймут, что на селе можно жить и зарабатывать серьезные деньги, а государство обеспечит социальные вопросы, то прекратится отток населения в города, - добавляет Владимир Попов. - Пора прекратить опираться на устаревшие подходы - условно говоря, на старый скотный двор ставить новую крышу. Так не делается. Нужно строить абсолютно новый животноводческий комплекс по современным условиям с комбикормовым заводом. Переработка - мощный локомотив, который стимулирует селян к наращиванию объемов производства».

Владимир Александров.