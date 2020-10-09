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ТЦ Барнаула просят власти не вводить новые ограничения из-за коронавируса

Они боятся не пережить вторую волну закрытий
Константин Санталов
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Сотрудники торговых центров обещают соблюдать все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса

Сотрудники торговых центров обещают соблюдать все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники и арендаторы ТРЦ "Арена" в Барнауле написали коллективное обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, мэру краевой столицы Вячеславу Франку и Роспотребнадзору. Власти просят не закрывать торговые центры. Письмо опубликовали в группе “Барнаул 22” в соцсети "ВКонтакте".

Всего под этим коллективным обращением подписались 344 человека – работники отделов, самого ТРЦ и администрации. По данным сообщества, такие письма написали и сотрудники других ТЦ. Все они просят власти не допустить повторного закрытия коммерческих объектов.

– На данных объектах работает большое количество предпринимателей и наемных работников Барнаула. В случае закрытия объектов возрастет угроза банкротства предпринимателей и организаций, вследствие этого увеличился число безработных, так как предприниматели и организации еще не справились с предыдущей приостановкой коммерческой деятельности, – говорится в обращении.

Авторы коллективного письма также подчеркивают, что у сотрудников торговых центров краевой столицы, как и у многих жителей региона, есть кредиты, людям нужно платить налоги и коммуналку.

– С вышеперечисленными обязательствами существуют и расходы по содержанию детей, покупка продуктов первой необходимости, лекарства.Таким образом, мы можем остаться без средств к существованию, а мелкий и средний бизнес разорится, – утверждается в письме.

В свою очередь сотрудники торговых центров обещают соблюдать все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса, рекомендованные Роспотребнадзором

– Призываем вас не допустить повторного закрытия коммерческих объектов, – резюмировали авторы обращения.

Напомним, ранее мы сообщали, что 6 октября главный государственный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко подписала письмо к губернатору региона Виктору Томенко, в котором просит внести некоторые ограничения в общественную сферу жизнедеятельности. В частности, это касается перевода сотрудников на «удаленку», закрытии фуд-кортов, кинотеатров, торговых центров, и самое главное – приостановить оказывать плановую медицинскую помощь. Введут ли эти ограничения, станет известно после заседания оператвиного штаба края по борьбе с коронавирусом. Оно должно состояться в ближайшие дни.

Ранее с подобными предложениями выступал глава Барнаула Вячеслав Франк. Он провел совещание в администрации краевой столицы и по итогам составил список мер, которые по его мнению, следует ввести. В частности - ограничить массовые спортивные и культурные мероприятия.

Отметим, что по последним данным, с начала пандемии число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило 14,7 тыс. человек.

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