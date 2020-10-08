Тянуть некуда. Предприниматели ждут назначения бизнес-омбудсмена Алтайского края

Уполномоченного по правам предпринимателей назначает губернатор Алтайского края. Фото: Анна МЕНЬШИКОВА

В начале сентября стало известно, что бизнес-омбудсмен Алтайского края Павел Нестеров написал заявление о сложении полномочий. Между тем именно сейчас предпринимательское сообщество региона остро нуждается в своем представителе. Человеке, который будет компетентно и целенаправленно отстаивать их права, искать лучшее решения в сложившейся экономической ситуации.

Государева служба

Кандидатуру Уполномоченного по правам предпринимателей в АКЗС вносит губернатор Алтайского края. Он согласует кандидатуру с Уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей, а также учитывает мнение бизнеса региона. Срок назначения на эту государственную должность – 5 лет.

Бизнес-омбудсмен представляет интересы предпринимателей в суде, в том числе настаивает на признании недействительными правовых актов и решения власти. Если, конечно, они нарушают права предпринимателей.

Затягивать с выбором кандидатуры на эту должность не надо, считает Дмитрий Аганов, член АКРО «Деловая Россия». В бизнесе он с 1990-х годов и его 30-летний опыт говорит о том, что предпринимательское сообщество остро нуждается в компетентном и политически сильном представителе во властных структурах. Особенно в сложных условиях.

«Вы видите, что происходит в экономике России и в целом в мире в связи с пандемией коронавируса? Есть социальная напряженность, а предприятия не могут работать на полную мощность. Именно сейчас бизнес нуждается в представителе своих интересов. А еще нужно решать множество оперативных вопросов, инициатив, в том числе приводить в действие поправки конституции. Работы много, и она должна быть системная и профессиональная».

Кроме того, напоминает Виктор Мещеряков, исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края, сейчас бизнес находится в процессе перехода с ЕНВД на другие виды налогообложения.

20-летие Алтайскому Союзу Предпринимателей Источник: asp22.ru

«С 1 января 2021 года предлагается четыре вида налогообложения: патент, упрощенная, общая системы или налог на профессиональную деятельность. Любой более затратным для предпринимателей, чем ЕНВД. Поэтому все сообщества вносят предложения на федеральный уровень о том, чтобы продлить ЕНВД до 2024 года или ввести переходный период. И вся координирующая роль бизнес-объединений региона будет принадлежать нашему омбудсмену», - продолжает Мещеряков.

Эксперты подчеркивают: бизнес-омбудсмен – это не общественный деятель. Человеку предстоит заняться серьезной государственной службой. У него должен быть опыт и знание процессов, которые идут в экономике и законотворчестве. Его задача – не выступать на митингах, а разбираться в различных вопросах и находить решения.

Понятный выбор

Пока кандидат на должность уполномоченного по правам предпринимателей только обсуждается. 21 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил на эту должность председателя правового комитета АКЗС, замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Осипова. Некоторые предприниматели отметили хорошую деловую репутацию кандидата, но не знают его в качестве защитника предпринимательских интересов. При этом любопытно, что компания Андрея Осипова с самого начала входила в состав «Алтайского союза предпринимателей». Впрочем, для многих выбор губернатора выглядит более чем логичным – это предприниматель с двумя высшими образованиями, кандидат медицинских наук, депутат АКЗС с большим стажем, который не понаслышке знает чаяния коллег.

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Например, в сентябре Андрей Осипов предложил изменить условия работы на патенте на региональном уровне, чтобы облегчить нагрузку на малый бизнес, но сохранить налоговую базу на местах. Также Осипов считает, что по аналогии с федеральным законодательством в регионе нужно до 2024 года продлить налоговые каникулы для начинающих предпринимателей. Эти меры, считает парламентарий, могут обеспечить безболезненный переход от ЕНВД к другим налоговым режимам и позволят сохранить налоговую базу муниципалитетов.

«Кандидатуру Андрея Осипова обсудили в Союзе промышленников Алтайского края. У нас 117 членов, в том числе четыре «тяжеловеса», которые являются депутатами АКЗС. Это Сергей Приб, Альберт Лунев, Вадим Смагин, Николай Бушков. Они все поддерживают кандидатуру Андрея Осипова. Его образование и опыт работы позволяют занять должность уполномоченного по правам предпринимателей. Других кандидатур я не видел», - говорит Виктор Мещеряков.

«Андрей Осипов лучше, чем многие знает специфику работы в бизнесе и понимает, потребности коллег. А еще у него огромный опыт и багаж знаний в области права. То что он пока не использовал его для общественной деятельности, – это вопрос расстановки приоритетов для человека, который занимается депутатской работой и другой деятельностью. Конечно, на должности бизнес-омбудсмена ему придется отказаться от депутатства и работы в комитете по законодательство, чтобы направить всю свою энергию и время на новые задачи. Я буду поддерживать его кандидатуру», - добавил Аганов.

Досье

Андрей Осипов родился 22 апреля 1964 года. С отличием окончил Алтайский медицинский институт. Кандидата медицинских наук. В 2014 году с отличием закончил юридический факультет Алтайской академии экономики и права.

С 1991 года – первый зам гендиректора компании «АСКО-МЕД», а затем и генеральный директор. С 2007 года управлял «СМК РЕСО-Мед». В 2006 году организовал и возглавил кафедру экономики и менеджмента АГМУ.

С 2000 по 2004 годы – депутат Барнаульской городской Думы, затем - депутат Алтайского краевого Совета народных депутатов, зампредседателя комитета по охране здоровья и социальной защите населения. С 2008 года – депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, с 2011 года – по списку партии «Единая Россия». Председатель комитета по правовой политике. Возглавляет Попечительский Совет Алтайского краевого отделения Российского Детского фонда.