На Алтае предложили наградить ветерана званием «Герой России»

Уроженец Бийска Федор Коробов ушел на фронт в 1941 году

Уроженец Бийска Федор Коробов прошел всю Великую Отечественную войну, совершил немало подвигов, но так и не получил заслуженную награду – Героя Советского Союза. Теперь его земляки пытаются это исправить.

Федор Коробов ушел на фронт в августе 1941 года, а вернулся только после того, как весь этот ужас закончился. Был несколько раз ранен, но все преодолел и смог вернуться к обычной жизни, правда, вспоминать те времена не любил, говорил, что там было страшно. Наверно поэтому самые близкие люди, среди которых и его дочь Людмила Федоровна, о подвигах и наградах своего скромного отца узнали после его смерти.

- Один единственный раз он рассказал, как они сидели в блиндаже, и он разговаривал с другом. И в один миг выстрел и пуля попала прямо другу в голову. И убила… вот единственное, что рассказал… - вспоминает дочь ветерана.

За четыре года, что Федор Петрович провел на фронте, он был удостоен множества наград. Дважды его представляли к званию «Героя Советского Союза», но золотую звезду героя он так и не получил. Дочери рассказал, что потеряли документы. А вот писатель-историк Валерий Костенко, который в детстве жил с ветераном в одном доме, считает иначе.

- Я проверил, что в этой дивизии за полтора года было присвоено звания Героя Советского Союза 15 командирам. На мой взгляд, просто решили, что это слишком много для одной дивизии. И Федора Петровича не наградили. А наградили Орденом Боевого Красного Знамени. Высокая награда, но не совсем, - говорит он.

Идею писателя-историка Валерия Костенко поддержали в военкомате, а также он заручился поддержкой депутата Александр Прокопьева

Погрузившись в это дело, Валерий Васильевич просмотрел личное дело Федора Коробова и пришел к выводу, что ветерану просто нужно присвоить звание «Герой России». В военкомате идею поддержали, оказать помощь пообещал и депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Во время онлайн-беседы они составили дальнейший план действий: необходимо направить представление на имя министра обороны страны, как от депутата, так и от губернатора края Виктора Томенко.

- Я думаю, это будет большое дело. Давайте займемся этим вопросом, пообщаемся с губернатором. Я думаю, он поддержит нашу инициативу, - резюмировал Александр Прокопьев.

Обращение и пакет документов подготовят в ближайшее время. А дальше останется только дождаться решения министерства обороны.