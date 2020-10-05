В школах Алтайского края вводят масочный режим

На уроках носить маски необязательно. Фото: Олег УКЛАДОВ

В школах Алтайского края вводится масочный режим. Теперь маски должны будут носить не только учителя, но и ученики.

– Учитывая эпидемиологическую обстановку на сегодняшний день, Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю направило в Министерство образования и науки Алтайского края рекомендации принять дополнительные меры к соблюдению масочного режима не только всеми сотрудниками образовательных организаций, включая педагогический состав, но и обучающимися образовательных организаций при нахождении в здании учреждений во внеурочное время (на переменах), – сообщают в пресс-службе правительства региона.

Получается, маски ученики обязаны носить только на переменах. На уроках школьники могут сидеть без них, хотя в родительских чатах учителя пишут, что дети будут сидеть в масках и во время занятий.

Последние дни в Алтайском крае наблюдается рост тяжелобольных пациентов. Сейчас в регионе 296 пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме. Из них 77 подключены к аппаратам ИВЛ. Общее число зараженных COVID-19 с начала пандемии – 14 334.

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