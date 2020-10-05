«Роспотребнадзор должен провести проверку»: ведущая «Ревизорро» нашла просрочку и мертвых мух в алтайских ресторанах

Съемочная группа побывала в нескольких заведениях. Фото: скриншот с видео

В эфир вышел выпуск шоу «Ревизорро», где ведущая Ксения Милас проверяет свежесть продуктов в ресторанах Алтайского края и качество меда на местных ярмарках. После ревизорровской инспекции алтайские повара заплакали.

«У каждой кухни есть своя душа, у этой она подгнила»

Первым делом Ксения Милас отправилась в «долину семейного отдыха» (так позиционируют турбазу владельцы) «Алтайское холмогорье» (Алтайский край). На сайте заведения сказано, что здесь гостей ждут гастрономические открытия. На территории долины расположено кафе «Укроп и гренка», где можно испробовать суп из бычьих хвостов с соусом из корня лопуха.

Вместо гастрономических открытий съемочную группу ждали антисанитарные. На кухне летали мухи, столешницы были покрыты грязью, а в холодильнике лежал просроченный плавленый сыр, у которого срок годности истек еще четыре месяца назад. Причем владелец заведения с невозмутимым лицом при ведущей выбрасывал все неправильно хранящиеся продукты в мусорку.

На вопрос Ксении, где все сотрудники, он ответил: «Вы приехали и уехали, а у них стресс на всю жизнь».

Ведущая осталась недовольна санитарными условиями на кухне

– Роспотребнадзор должен провести проверку, – рекомендовала Милас.

Команда «Ревизорро» извинилась перед поваром

Видимо, хозяин «Алтайского холмогорья» был прав, что не дал в обиду своих сотрудников. Ведь, как выяснила съемочная группа «Ревизорро» в дальнейшем, люди на Алтае – эмоциональные.

В кафе на территории оздоровительного центра «Каимское» после первых претензий старший повар заплакала.

- Это позор на всю страну, – сказала женщина в слезах.

Ксения Милас никак не ожидала такого поворота и сказала, что команда «Ревизорро» приносит свои извинения за моральные переживания.

Но слезы не разжалобили ведущую, и она продолжала проверку. Вместо свежего мяса марала, которое предлагают в кафе, она обнаружила свежеприлипших на ленту мух.

Алтайский мед оказался воронежским

Съемочная группа отправилась на придорожную ярмарку, чтобы проверить, так ли хороший известный на весь мир алтайский мед.

Оказалось, что не весь мед, который подписан «алтайский», сделан на Алтае. В одной из лавок продавали продукцию, которая по документам изготовлена в Воронежской области. Продавец такую географическую несостыковку комментировать не стала.

– Что мне привезли, с тем и работаю, – ответила она.

А вот в другой лавке «Ревизорро» удалось найти качественный товар. Там не только угостили свежевыкаченным медом, но и рассказали, как отличить настоящий продукт от подделки.

В конце программы Ксения Милас рекомендовала повысить качество сервиса в алтайских заведениях и выйти на новый уровень.

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Съемочную группу также видели в ресторанах И.Понкин и «Цицаки» на пр. Ленина и «Ку-Ку» на ул. Антона Петрова, в кофе-холле «Крем», в гостиницах «Александр Хаус» и «Сибирь» (подробно)

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