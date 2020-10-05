"Он месяц прятался под парту и кукарекал": от каких детей плачут учителя и кого уважают ученики

5 октября в России празднуется День учителя. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

5 октября в России празднуют День учителя. От каких детей педагоги плачут в учительской и ждет ли нас поколение учителей с татуировками, рассказали замминистра образования Алтайского края Лариса Терновая и директор барнаульской школы №136 Александр Шнайдер.

Кого любят дети

Педагоги говорят уверенно - современные дети больше тянутся к молодым учителям, которые умеют поймать с ними одну волну. Что касаемо школы - не стоит гнаться за модой и определять свое чадо в самую продвинутую. Хорошие учителя есть везде, даже если это учебное заведение в не самом благополучном районе.

- Я сама из учительской семьи, поэтому выбора-то и не было особо, с какой сферой связать свою жизнь. Да и перед глазами всегда были невероятные примеры учителей, еще советского формата, эталон культуры и красоты. Мы на них молились. С моего класса девять человек стали учителями, - говорит Лариса Терновая.

По словам Александра Шнайдера, дети любят педагогов за уважение к ним и не любят за строгость – когда с них требуют примерного поведения, выполнения обязанностей.

- Но даже строго учителя любят, потому что понимают, что учитель относится к детям с душой. Моим выпускникам сейчас по 37 лет. То, что эти дети рядом со мной, показатель того, что я делала все правильно. Когда встречаю их в городе, слышу, что они занимают высокие посты – это знак, что мы вложили в них правильные знания, - говорит Терновая.

Про уважение и родителей

Часто говорят, что учитель постоянно оказывается виноват – на них жалуются родители, если что-то не так. Так ли это?

- Сегодня говорить о том, что к учителю относятся плохо, не совсем правильно. Ситуации бывают разные, но большая часть детей своих учителей любят. А вот нынешние родители - это так называемое поколение 90-х, стали более требовательными. Они часто готовы все подвергнуть сомнению, но забывают, о своих обязанностях, не желая помогать и вместе с учителем вести ребенка по жизни, - говорит замминстра.

По мнению директор школы №136, из любой ситуации можно найти выход.

- По крайней мере, в нашей школе родители могут всегда прийти ко мне и рассказать о проблемах, - говорит Александр Шнайдер.

Ханжество или профессионализм?

На Алтае была громкая история с барнаульской учительницей Татьяной Кувшинниковой, которую «попросили» написать заявление после того, как на одну из ее фотографий пожаловалась мать ученика, мол, женщина ведет себя непристойно. Почему в системе образования остается такое, мягко говоря, строгое отношение к тем, кто выделяется?

- Учитель - профессия публичная, ты всегда в центре внимания. Вы говорите про ханжество. Если учитель профессионал, ни ребенку, ни маме его внешний вид мешать не будет. Но профессия в любом случае накладывает отпечаток, мы подаем пример, об этом нельзя забывать, - говорит Александр Шнайдер.

- Учителя тоже стали другие. Педагоги советской эпохи уходят и приходят молодые - с татуировками, красным цветом волос. Главное, чтобы человек был профессионалом. Сейчас это воспринимается не так строго, как раньше, - отмечает Лариса Терновая.

Слезы в учительской

- Когда я только пришла работать в 64-ю школу, в моем классе был мальчик - сейчас он стал очень известным актером у нас. В 10-м классе он залазил под парту и кукарекал. Я была молодой, практически того же возраста, что и мои ученики. Постоянно плакала, но не на глазах у детей, а когда никто не видит. На уроке я не обращала внимания на его выходки – продолжала вести урок, понимала, что если сейчас сдамся, то они просто съедят. Я писала заявления на увольнение каждую неделю. Это длилось около месяца, потом этот мальчик понял, что меня ничем не пробить, успокоился и отстал. Через много лет мы встретились, и я у него спросила – зачем он это делал? Он ответил, что хотел посмотреть на мою реакцию. Дети всегда испытывают учителей, это как боевое крещение, - вспоминает Лариса Терновая.

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