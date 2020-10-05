«После твоего забега придется убирать с дорожки песок»: Сергей Шубенков отметил 30-летие

4 октября спортсмену исполнилось ровно 30 лет Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Самый известный алтайский легкоатлет Сергей Шубенков накануне, 4 октября, отметил 30-й день рождения.

В честь этого события спортсмен опубликовал на своей личной страничке пост:

- Клуб «из 13» теперь дополняется клубом «за 30». С днем рождения меня. Этот ДР уже намного приятнее предыдущего, проведенного в аэропорту по пути из Дохи домой, - пишет Сергей на своей странице в Instagram.

По видимому, он делает отсыл к сериалу «Из 13 в 30», где дети стараются побыстрее вырасти, но в итоге оказывается, что настоящее счастье – это быть беззаботным подростком. Какой ты, такие и твои подписчики, так что даже в поздравлениях под постом не обошлось без доли юмора.

- Теперь судьям работы добавится, после твоего забега песок убирать с дорожки. Будь Хэппи и здоровья! – написал волгоградский легкоатлет Илья Шкуренев, который сам в январе «распечатает» четвертый десяток своего жизненного пути.

Также спортсмена поздравила известная легкоатлетка Дарья Клишина.

- С Днем Рождения. Все пожелания твои! – написала она.

Конечно же, отметилось под постом не мало и земляков Сергея. Ему пожелали здоровья, благополучия, новых рекордов и побед, крепкой семьи, оптимизма, упорства, и, конечно же, олимпийского золота из Токио – это ближайшая Олимпиада. Она должна была состояться еще в этом году, но по всем известным причинам, ее перенесли на следующий, 2021 год.

Вообще, этот год запомнится Сергею Шубенкову, вероятно, как самый спокойный: ни перелетов, ни соревнований. Плохо это или хорошо – может ответить только сам спортсмен. Но при этом были и радостные моменты: 11 сентября барьерист во второй раз стал отцом. Теперь у счастливого Шубы-бати два сына – двухлетний Ярослав и маленький Константин, которому только в воскресенье исполнится один месяц.

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