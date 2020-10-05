Елена Скулкина и Елена Нехаева: как строить бизнес на селе

Необычно для деревни все: от интерьера до ассортимента.

Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, рассказывает личные бизнес-истории барнаульских предпринимателей

Две подруги создали в поселке Благовещенка кондитерскую европейского уровня. Необычно для деревни все: от интерьера до ассортимента. Сами учатся, сами придумывают, сами готовят – так выражают заботу об односельчанах. Подробнее – в сюжете.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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