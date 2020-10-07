Искусственный интеллект и цифровой дизайн: жители Алтайского края смогут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование по направлениям цифровой экономики

Фото предоставлено пресс-службой.

Жители Алтайского края смогут пройти бесплатное обучение в рамках государственной программы повышения квалификации. По итогам подготовки участники получат документ о повышении квалификации по востребованным направлениям цифровой экономики.

– Персональные цифровые сертификаты – это государственная система стимулирующих выплат для формирования и развития у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики, – говорится на сайте федерального мероприятия цифровойсертификат.рф.

Программы обучения

На сегодняшний день известно, что в федеральном мероприятии будут участвовать 14 регионов, и только два из них выбраны из Сибири – это наш край и Кемеровская область. Возможно, в дальнейшем будут одобрены заявки и других регионов.

Обучение будут вести по 22 направлениям цифровой экономики. Организатором обучения в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» выступает Центр компетенций по кадрам для цифровой экономики (Университет 2035).

– Сегодня сложно представить жизнь без использования цифровых технологий. Эффективность сотрудников зависит от уровня их подготовки. Например, самые востребованные кадры на рынке – люди, способные создавать новые высокотехнологичные продукты. Несмотря на свою популярность и востребованность, цифровизация – это сравнительно молодое направление, требующее введения новых компетенций. Поэтому на федеральном уровне уделяется большое внимание подготовке и переподготовке кадров по направлениям цифровой экономики, разрабатываются различные платформы, в рамках которых можно бесплатно получить дополнительное образование. Наша задача – оказать содействие в переобучении и повышении квалификации жителей, – рассказал министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

Фото предоставлено пресс-службой.

Все еще не верите, что это действительно пригодится и станет ценным опытом, тогда подумайте над реальными прогнозами на ближайшее будущее.

Как подать заявку

Алтайский край в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» повысит до конца 2021 года уровень компетенций по направлениям цифровой экономики у 8,5 тысячи трудоспособных жителей региона.

Заявку можно подать на официальном сайте мероприятия: цифровойсертификат.рф. Старт приема заявок запланирован на 15.10.2020. Начало обучения 01.11.2020. Длительность курса составит от 72 академических часов в дистанционном или электронном формате.

– Вести обучение будут лучшие вузы страны, сейчас идет отбор программ. Выбирать можно будет любую из них независимо от территориальности, например, житель Алтайского края может подать заявку на прохождение обучения в московском вузе, – говорит Евгений Александрович.

Кстати, требования к программам обучения специалистов по всей стране предъявляются самые высокие. Например, практические занятия должны составлять не менее половины всей программы. Кроме того, курс должен быть уже апробирован, вузам нужно будет предоставить от работодателей рекомендательные письма.

Программы обучения

Подготовка будет вестись по следующим направлениям:

Большие данные

Интернет вещей

Искусственный интеллект

Квантовые технологии

Новые и портативные источники энергии

Новые производственные технологии

Промышленный интернет

Распределенные и облачные вычисления

Сенсорика и компоненты робототехники

Системы распределенного реестра

Технологии беспроводной связи

Нейротехнологии, виртуальная и дополненная реальность

Технологии управления свойствами биологических объектов

Кибербезопасность и защита данных

Программирование и создание ИТ-продуктов

Промышленный дизайн и 3D-моделирование

Разработка компьютерных игр и мультимедиа приложений

Разработка мобильных приложений

Системное администрирование

Цифровой дизайн

Цифровой маркетинг и медиа

Электроника и радиотехника

Фото предоставлено пресс-службой.

Требования к участникам

Участвовать в проекте смогут все желающие старше 18 лет со средним профессиональным, высшим образованием. Важная особенность: потенциальный участник не должен получать пенсионных выплат (исключение составляют лица, получающие пенсию по выслуге лет, но не достигшие пенсионного возраста). Ограничение по возрасту для женщин составляет 60 лет, а для мужчин – 65 лет.

– Мы разместили анонс обучения и видим заинтересованность людей по обратной связи, – говорит министр. – В текущем году организаторами мероприятия выделено 33 тысячи персональных цифровых сертификатов на регионы-участники. Лимиты для участия в программе по количеству участников того или иного региона не установлены, – говорит Евгений Зрюмов.

Получить подробную информацию о проекте, условиях участия, а также регистрации в качестве слушателя можно на официальном сайте мероприятия: цифровойсертификат.рф, а также в Минсвязи Алтайского края по телефону: (8385) 538-265.