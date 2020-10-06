20 лет строгача: педофил-рецидивист из Бийска совращал детей через интернет, уже будучи в колонии

Осужденный проведет срок в колонии особого режима Фото: Олег УКЛАДОВ

39-летний житель Бийска, ранее осужденный за преступления в отношении несовершеннолетних, уже находясь за решеткой, вновь попытался завязать отношения с детьми.

Следствие установило, что с марта по сентябрь 2019 года житель Алтайского края, который на тот момент уже находился за решеткой в одной из исправительных колоний Иркутской области (туда он попал за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних), вновь начал проявлять интерес к детям и подросткам. Его жертвами стали шесть девочек.

- Он зарегистрировался в одной из социальных сетей Интернета, заходил на страницы к несовершеннолетним и вел переписку под вымышленным именем. В ходе общения он отправлял видеоролики и фотографии порнографического характера. Следствием доказаны три эпизода противоправной деятельности в отношении потерпевших, возраст которых был от 12 до 15 лет. Все они проживают на территории Алтайского края, - рассказывают в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

Помимо этого следователи установили, что осужденный разместил в сети чужие интимные фотографии. Соответственно, увидеть их без ее согласия мог кто угодно. В свою очередь это является нарушением неприкосновенности частной жизни.

В общей сложности бийчанина обвинили по пяти статьям уголовного кодекса. Среди них «Развратные действия», «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов», «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическим изображением несовершеннолетних», «Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетней», «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

На суде мужчина свою вину признал частично. При вынесении вердикта, были взяты во внимание предоставленные следствием доказательства. В итоге суд признал его вину и назначил 20 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.