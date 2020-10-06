Работа в Алтайском крае в 2020 году Фото: Олег УКЛАДОВ

Ситуация на рынке труда Алтайского края в период пандемии коронавируса сложилась непростая. Однако эксперты настроены позитивно - сдвиги в положительную сторону уже начались. О том, кто сейчас востребован и как найти хорошую работу, рассказала заместитель начальника Управления Алтайского края по труду и занятости населения Елена Чувашова.

- Как рынок труда Алтайского края отреагировал на пандемию?

- Довольно остро, впрочем, как и рынки труда в других регионах. Работодатели активно переводили своих работников на удаленку. Для алтайского рынка труда это было совершенно новое явление. В целом на удаленный режим перешли около 15 тыс. человек. Летом предприятия начали переходить на обычный режим, идет положительная динамика. По данным на конец августа около 12 тыс. человек по-прежнему оставались на дистанционке. В настоящее время на федеральном уровне идет обсуждение внесения такого режима работы в Трудовой кодекс.

- Каков уровень безработицы в крае?

- Если говорить о безработице в Алтайском крае, то у нас ситуация более-менее благоприятная по сравнению, например, с нашими соседями по Сибирскому федеральному округу и в целом по России. Например, на 1 июля уровень безработицы по стране составил 3,7%, а в Алтайском крае - 2,6%. Казалось бы, один процент, но для уровня безработицы это очень существенно. К тому же темпы роста безработицы у нас также значительно ниже, чем у других.

- Сколько соискателей сейчас приходится на 10 вакансий?

- До пандемии на 10 вакансий у нас было 9 соискателей, то есть вакансий было больше, чем желающих найти работу. Сейчас на 10 вакансий приходится 21 соискатель. Напряженность на рынке труда высокая. Но ситуация постепенно начинает стабилизироваться. Раньше ежемесячно в базе центра занятости было 20 000 вакансий, сегодня их 15 - 16 тысяч.

- Представители каких отраслей и профессий чаще всего обращались в службу занятости по поводу потери работы в период пандемии?

- В первую очередь это были работники сфер торговли, спорта, культуры. К числу наиболее пострадавших также можно отнести сотрудников оздоровительной сферы (санатории, профилактории и т. д.), которые были переведены в режим неполной занятости.

- Удалось ли обеспечить работой тех, кто потерял ее?

- К сожалению, в текущей ситуации мы не занимаемся выполнением своей прямой миссии - оказанием содействия в поиске работы, так как на рынке отсутствует достаточное количество вакансий. Поэтому сейчас приоритеты расставлены таким образом, чтобы помочь человеку, оставшемуся в столь сложный период без заработка, получить от государства поддержку в виде пособия по безработице. Поэтому, если раньше у нас признавалась безработными половина обратившихся в органы службы занятости, то сегодня это порядка 70%.

- За время пандемии много ли предприятий отозвали свои вакансии?

- Нет, не много. Я работаю в службе занятости достаточно долго и проходила различные экономические кризисы. Так, например, если в 2009 году во время кризиса работодатели сокращали в десятки раз больше людей, то сегодняшняя пандемия показала их с совершенно другой стороны - они были заинтересованы в сохранении своих коллективов, поэтому массовых сокращений практически не было. С начала года по причине различных организационно-штатных мероприятий с предприятий региона было сокращено 2000 работников. Это очень незначительное количество по сравнению с другими кризисами. Опираясь на свой опыт, я могу сказать, что это, наверное, вообще минимальное количество заявленного сокращения.

- Как получить статус безработного, чтобы получать пособие? Нужно для этого предоставить в службу занятости какие-то документы?

- Личного визита в службу не требуется. Существует цифровая платформа - государственный портал «Работа в России», через который человек через личный кабинет может подать соответствующее заявление. Далее мы, уже без участия гражданина, запрашиваем все необходимые на него документы, например, из Пенсионного фонда, где есть все сведения о трудоустройстве или прекращении трудовой деятельности. В случае, если требуется подтверждение какого-либо документа, мы связываемся с человеком и просим в электронном виде переслать его.

- Кого больше среди безработных - мужчин или женщин?

- Сегодня безработица имеет все-таки женское лицо - к нам пришло много молодых мам, у которых нет трудового стажа.

- Какие специальности сейчас востребованы?

- Рабочие кадры. В настоящий момент промышленные предприятия начинают получать заказы, при этом есть нехватка рабочих рук. Так, вакансии сейчас есть на «Алтайвагоне», «Сибэнергомаше», Барнаульском вагоноремонтном заводе, заводе мехпрессов и т. д. Также сегодня требуются инженерные специальности, педагоги, медики.

- Как формируется банк вакансий?

- По закону работодатели обязаны подавать сведения в органы службы занятости о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей. То есть они сами загружают данные на госпортал, а мы как модераторы уже проверяем вакансии на законность, достоверность, смотрим, чтобы уровень зарплаты был не менее минимального размера оплаты труда.

- Можно ли через службу занятости найти действительно хорошую работу, руководящую должность?

- У нас на государственном портале «Работа в России» размещено около 16 тысяч вакансий, в том числе там есть и управляющий персонал. Поэтому, если озадачиться, то вполне можно найти хорошее место.

- Чем госпортал «Работа в России» отличается от других сайтов по поиску работы?

- Мы можем гарантировать, что информация, размещенная на госпортале, достоверная, проверенная, законная и актуальная.

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