Подарок природы: жителей Алтайского края ждут теплые выходные перед похолоданием

На выходных Алтайский край будет находиться в теплом секторе северного циклона Фото: Олег УКЛАДОВ

На этих выходных, 3 и 4 октября, в Алтайском будет тепло и солнечно. Днем воздух прогреется до +16 градусов, дождей не ожидается. Однако уже в начале следующей недели в регионе похолодает. О том, какая именно погода ждет нас в ближайшие дни в беседе с “Комсомольской Правдой – Барнаул” рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

На выходных Алтайский край будет находиться в теплом секторе северного циклона, который и принесет с районов Казахстана теплый воздух.

Однако погода начнет меняться уже в понедельник, 5 октября, в связи с прохождением холодного фронта северного циклона. Ночью по западным районам, а днем на большей части территории края пройдут дожди умеренной интенсивности.

Температура воздуха днем по востоку будет колебаться днем в пределах +10…+15 градусов, а по западу станет еще прохладнее: +5…+10 градусов. Кроме того, местами усилится ветер до 14 м/с.

– В следующие дни, в период с 6 по 11 октября, над районами Алтайского края установится неустойчивая погода с осадками. Возможны дожди, переходящие в ночные и утренние часы в мокрый снег. Местами может появиться временный снежный покров, гололедные явления, – добавила Людмила Сырых.

Ночью температура воздуха составит от 0 до -7 градусов, а днем временами даже будет колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных значений.

Подробный прогноз погоды на выходные

Суббота, 3 октября

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +10...+15 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный с переходом на южный 3-8 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +11...+13 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на южный 3-8 м/с. Ветер северо-восточный с переходом на южный, 3-8 м/с.

Воскресенье, 4 октября

Ночью в крае температура воздуха составит -3...+2 градуса. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 3-8 м/с.

Днем в регионе воздух прогреется до +11...+16 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют -1…+1 градуса. Без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +12...+14 градусов. Без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с.

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