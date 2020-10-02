Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 3 октября 2020: зараженных более 14 тысяч, умерших – свыше 500

Число выздоровевших превысило 12,3 тыс. человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

С каждым днем в Алтайском крае продолжает расти число зараженных коронавирусом. Впервые за долгое время за сутки прибавилось свыше 98 новых инфицированных. Таким образом, по данным на 3 октября? в регионе более 14 тыс. больных COVID-19, а число выздоровевших превысило 12,3 тыс.

По информации на 23 часа 2 октября, проходят лечение 1190 человек, из них в госпиталях находятся 1163 пациента, на амбулаторном лечении в условиях дневного стационара на дому - 27. Тяжелобольных пациентов – 251, к аппаратам ИВЛ подключены 89.

Данные на 23 часа 2 октября (https://yandex.ru/covid19/stat)

Отметим, что из общего числа заболевших 189 случаев – завозные, 7607 – по контакту с ранее заболевшими, 4525 – у больных внебольничной пневмонией, 3965 – у заболевших ОРВИ, в 5532 случаях – бессимптомное течение. (по данным на вечер 2 октября).

Всего за весь период пандемии в крае скончались скончались 502 человека с коронавирусом, в том числе 215 случаев от COVID-19, 283 случая – иные причины смерти, четыре случая находятся на экспертиз

В Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали уже более 498 тыс. человек.

Вспышка в больнице и сотрудники минспорта края на “удаленке”

В БСМП зафиксированы случаи заболевания как среди медиков, так и среди пациентов. Это связано не только с высокой циркуляцией вируса, но и с тем, что сейчас еженедельно тестируют всех медицинских работников.

– В настоящее время готовится предписание Роспотребнадзора, будут проводиться мероприятия противоэпидемического характера, но о закрытии медучреждения речи не идет, – отметили в министерстве здравоохранения Алтайского края.

Напомним, ранее в больнице уже фиксировали вспышку. Так, в конце мая в связи с возникновением очага инфекции больница была перепрофилирована в ковидный госпиталь.

Кроме того, стало известно, что часть сотрудников Министерства спорта Алтайского края работают в дистанционном режиме. Это связано с тем, что у одного из их коллег тест на коронавирус оказался положительным.

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