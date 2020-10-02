Владимир Яворский: как кризис трансформирует и улучшает бизнес

Владимир Яворский

Проект "Мой бизнес" запущен по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, рассказывает личные бизнес-истории барнаульских предпринимателей

Директор компании "Первая линия" рассказал о том, как кризисные времена заставляют думать иначе и делают бизнес ближе к клиенту.

"Все началось с гаража в 25 "квадратов", мы делали металлоизделия. Делали быстро, с большой точностью. Заказчиков становилось больше, и мы наняли первых сотрудников", – вспоминает Владимир Яворский.

Подробнее – в видеосюжете.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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