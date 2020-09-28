Ежегодная «Эстафета поколений» состоялась в Барнауле

Фото Максима Стрелковского

26 сентября 2020 года на лыжероллерной трассе «Алтайского училища олимпийского резерва» прошла ежегодная «Эстафета поколений», в которой участвовали биатлонисты в возрасте от 10 до 72 лет.

Для участия в стартах съехалось множество спортсменов со всей Сибири: из Новосибирска, Томска, Республики Алтай, и конечно, городов Алтайского края. Всего в гонке приняли участие 14 команд – по шесть человек в каждой. Соревнования, как и всегда, состояли из шести этапов с огневыми рубежами. Самые младшие из спортсменов соревновались на дистанции кросса, в то время как биатлонисты постарше бежали на лыжероллерах. Эстафета переходила от младших участников к старшим.

Призовые места заняли три команды:

Члены победивших команд получили денежные призы от компании «Гудвилл», а также медали и кубки от алтайского Союза ветеранов биатлона.

По словам председателя союза Сергея Локтева, биатлон – это вид спорта, который абсолютно непредсказуем. И даже чемпионский титул здесь далеко не гарантирует победы. На вопрос о том, как проводился отбор самых юных биатлонистов, Сергей Локтев пояснил, что в секциях в ходе тренировок выявлялись ребята, показавшие наилучшие результаты. Впоследствии они и приняли участие в эстафете.

Фото Максима Стрелковского

«К сожалению, в текущем году было мало соревнований, поэтому любой старт для спортсмена ценен. Наши соревнования, кстати, не имеют аналогов и являются весьма престижными, поэтому спортсмены с энтузиазмом в них участвуют. В этом году у нас представители Томска, республики Алтай и Новосибирска собрались. То есть, соревнования получают межрегиональный статус. Надеемся, когда-то и международный получат», – добавил Сергей Локтев.

Он также рассказал, что в этом году «Эстафету поколений» планировалось провести в мае, приурочив к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне, однако пандемия внесла в эти планы свои коррективы. Впрочем, сентябрь был выбран тоже не случайно – именно в сентябре капитуляцией Японии окончательно завершилась Вторая Мировая война.