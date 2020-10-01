Плюс 40 000 жителей Алтайского края в обновленной зоне покрытия 4G Билайн

Сегодня Билайн продолжает развивать 4G в сравнительно небольших населенных пунктах численностью порядка 1000 человек. Фото: предоставлено компанией Билайн

Сегодня мобильный интернет 4G от Билайн доступен порядка 85% населения Алтайского края. В 2019 году Билайн развернул 4G в районных центрах, крупных селах и поселках края. Сегодня Билайн продолжает развивать 4G в сравнительно небольших населенных пунктах численностью порядка 1000 человек.

В результате еще около 40 000 жителей края более чем в 40 населенных пунктах получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету 4G благодаря развитию сети Билайн на территории Алтайского края в первой половине 2020 года.

Здесь установили новые вышки связи или модернизировали уже имеющиеся, что позволило на высоком уровне предоставлять как голосовую связь, так и мобильный интернет 4G. Теперь еще 40 000 жителей Алтайского края могут комфортно решать свои задачи в сети: звонить близким людям по видеосвязи, общаться в мессенджерах и социальных сетях, смотреть видео в высоком качестве без задержек и многое другое.

В их число вошли такие населенные пункты Алтайского края, как, например:

Алейский район: с. Моховское, с. Боровское, п. Солнечный, с. Кашино

Бийский район: с. Верх-Катунское

Змеиногорский район: с. Саввушка

Каменский район: с. Корнилово

Краснощековский район: с. Краснощеково

Кулундинский район: с. Кулунда

Кытмановский район: п. Октябрьский

Локтевский район: с. Успенка

Первомайский район: п. Казачий, с. Боровиха, с. Березовка, с. Сорочий лог, с. Фирсово

Ребрихинский район: с. Усть-Мосиха

Рубцовский район: с. Ракиты, с. Веселоярск, с. Новониколаевка, с. Мамонтово, с. Куйбышево, с. Самарка

Смоленский район: п. Кировский

Тальменский район: пгт Тальменка, с. Кашкарагаиха

Топчихинский район: п. Кировский

Троицкий район: с. Троицкое

Шелаболихинский район: с. Крутишка

И другие.

Напомним, что в феврале 2020 года ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Министерство цифрового развития и связи Алтайского края заключили соглашение о развитии телекоммуникаций и цифровой экономики на территории Алтайского края. После масштабной стройки 2019 года Билайн продолжил инвестировать в увеличение покрытия, скорости и качества 4G в Алтайском крае: в течение 2020-21гг. сумма вложений в улучшение 4G составит до 1,2 млрд рублей. Билайн сфокусируется на обеспечении связью новых микрорайонов Барнаула, Бийска и Рубцовска, дачных и коттеджных поселков в пригородах, а также на усилении емкости и покрытия в ряде районов края и курортных зонах.

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