Плюс 40 000 жителей Алтайского края в обновленной зоне покрытия 4G Билайн

Сегодня Билайн продолжает развивать 4G в сравнительно небольших населенных пунктах численностью порядка 1000 человек.
Фото: предоставлено компанией Билайн
Сегодня мобильный интернет 4G от Билайн доступен порядка 85% населения Алтайского края. В 2019 году Билайн развернул 4G в районных центрах, крупных селах и поселках края. Сегодня Билайн продолжает развивать 4G в сравнительно небольших населенных пунктах численностью порядка 1000 человек.
В результате еще около 40 000 жителей края более чем в 40 населенных пунктах получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету 4G благодаря развитию сети Билайн на территории Алтайского края в первой половине 2020 года.
Здесь установили новые вышки связи или модернизировали уже имеющиеся, что позволило на высоком уровне предоставлять как голосовую связь, так и мобильный интернет 4G. Теперь еще 40 000 жителей Алтайского края могут комфортно решать свои задачи в сети: звонить близким людям по видеосвязи, общаться в мессенджерах и социальных сетях, смотреть видео в высоком качестве без задержек и многое другое.
В их число вошли такие населенные пункты Алтайского края, как, например:
Алейский район: с. Моховское, с. Боровское, п. Солнечный, с. Кашино
Бийский район: с. Верх-Катунское
Змеиногорский район: с. Саввушка
Каменский район: с. Корнилово
Краснощековский район: с. Краснощеково
Кулундинский район: с. Кулунда
Кытмановский район: п. Октябрьский
Локтевский район: с. Успенка
Первомайский район: п. Казачий, с. Боровиха, с. Березовка, с. Сорочий лог, с. Фирсово
Ребрихинский район: с. Усть-Мосиха
Рубцовский район: с. Ракиты, с. Веселоярск, с. Новониколаевка, с. Мамонтово, с. Куйбышево, с. Самарка
Смоленский район: п. Кировский
Тальменский район: пгт Тальменка, с. Кашкарагаиха
Топчихинский район: п. Кировский
Троицкий район: с. Троицкое
Шелаболихинский район: с. Крутишка
И другие.
Напомним, что в феврале 2020 года ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Министерство цифрового развития и связи Алтайского края заключили соглашение о развитии телекоммуникаций и цифровой экономики на территории Алтайского края. После масштабной стройки 2019 года Билайн продолжил инвестировать в увеличение покрытия, скорости и качества 4G в Алтайском крае: в течение 2020-21гг. сумма вложений в улучшение 4G составит до 1,2 млрд рублей. Билайн сфокусируется на обеспечении связью новых микрорайонов Барнаула, Бийска и Рубцовска, дачных и коттеджных поселков в пригородах, а также на усилении емкости и покрытия в ряде районов края и курортных зонах.
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