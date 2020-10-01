Изменения ковидных ограничений: самоизоляция пенсионеров продлена, работодателям советуют перейти на удаленку

В регионе продляется режим самоизоляции Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 1 октября, временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виталий Снесарь внес изменения в указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Согласно документу, в регионе продляется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Ранее предполагалось, что с 3 октября пожилые люди смогут покинуть четыре стены и вздохнуть с облегчением, однако теперь же им придется сидеть дома как минимум до 14 ноября. Это связано с напряженной обстановкой по коронавирусу.

- Предыдущий период режима самоизоляции заканчивается 3 октября. Режим самоизоляции предусматривает запрет на покидание места жительства, за исключением вынужденного выхода из дома, - говорится в указе.

Напомним, вынужденный выход из дома – это поход за продуктами, медикаментами и товарами первой необходимости. Также не запрещается выходить из дома для обеспечения жизненно важных потребностей человека, в том числе оказания медицинской помощи.

Кроме того, власти рекомендовали работодателям перевести сотрудников на удаленный режим работы, если это возможно, или, к примеру, ввести посменный режим работы.

Изменения вступили в силу с сегодняшнего дня, 1 октября.

Напомним, в последнюю неделю в Алтайском крае наблюдается рост числа заболевших – ежедневно специалисты выявляют от 81 до 95 случаев заражения ковидом. За все время зарегистрировано почти 14 тысяч зараженных.

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