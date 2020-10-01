Готов к заселению. В новостройках открывается «сочный» детский сад «Арбуз-карапуз»

«Арбуз-карапуз» Фото: Олег УКЛАДОВ

В молодом квартале «Янтарный» (2006а) строители «сдувают последние пылинки» с нового здания детского сада с особенным названием «Арбуз-карапуз». В группы заносят мебель, оборудование и игрушки. Заведующая подбирает коллектив педагогов и готовится принимать дошколят. Еще немного, и в новые группы пойдут дети из соседних жилых домов. А начиналось все ой как непросто.

Светлый и уютный

Заведующей новым детсадом на ул. Сергея Ускова, 29, стала Наталья Долгополова. Это ее первый запуск дошкольного учреждения с нуля «от строителей». Многое уже сделано, многое еще предстоит.

- Этот детский сад по проекту рассчитан на 275 воспитанников. Очередь уже сформирована. В основном мы ждем ребятишек, которые пока не посещают дошкольные образовательные учреждения. Но есть и желающие перевестись в «Арбуз-карапуз» из других детсадов, - говорит Наталья Ивановна.

Одновременно с этим подбираются воспитатели, их помощники и другие работники детсада. Желающих достаточно, чтобы создать хороший коллектив, говорит Долгополова.

Помещения детского сада уже отмыли после строительных и отделочных работ. На территории сделали благоустройство, установили веранды и игровые городки для детей. На складах уже есть все необходимое оборудование, инвентарь, игрушки. В сад завозится мебель.

- «Арбуз-карапуз» - это уютный, очень светлый детский сад с большими окнами. Он удачно расположен на территории квартала: в группы попадает много солнца! - подытоживает педагог.

Нелегкое наследие

Детский сад на ул. Сергея Ускова, 29, начали строить еще в 2018 году. Финансирование в Алтайский край пришло по программе «Демография». Проект с самого начала был непростым. Марина Понкрашева, член ОНФ в Алтайском крае, депутат Барнаульской городской Думы, говорила, что его аналоги рассчитаны на строительство в течение полутора лет, а нацпроект требовал уложиться в один год.

Но в данном случае все было еще сложнее: город подвел подрядчик. Новосибирская компания «БранС» фактически заморозила строительство, и администрации Барнаула пришлось расторгать с ней контракт, формировать новый и выставлять его на аукцион.

В очередном аукционе участвовала компания «Селф», которая получила проект со всеми его «сюрпризами».

- Строители с большой неохотой забирают чей-то объект. С одной стороны, ты продолжаешь уже начатое и будто полдела сделано. Но с другой стороны, нужно понять, что именно уже построено, какие есть проблемы. А проблемы, как правило, есть. Ведь часто стройку просто бросают, не позаботившись о том, чтобы законсервировать конструкции. Или, например, допущены какие-то ошибки на отдельных этапах работы, - рассказывает директор компании Нодар Шония. - Но мы не могли остаться в стороне, поэтому пошли на аукцион.

Ориентироваться пришлось буквально на ходу, ведь барнаульцы забрали недострой накануне зимы.

- Мы должны были выдержать технологию строительства, а сделать это сложно, если работаешь в мороз с бетоном, - говорит Александр Жокин, главный инженер компании.

Специфический опыт

У всех долгостроев есть одна большая проблема: многое меняется, пока заказчик найдет нового подрядчика и передаст ему объект. А главное, вносятся изменения в законы, техусловия и другие документы, регулирующие строительство. И если компания несет проект на повторную госэкспертизу, он должен полностью соответствовать действующему законодательству. Никаких исключений.

- Мы с этим сталкиваемся каждый раз, когда беремся достраивать здание. К сожалению, таких примеров в Алтайском крае достаточно, - говорит Нодар Шония. - Я бы лучше взялся за стройку с нуля, но не всегда так получается.

Один из самых больших проектов, который подхватил «Селф», - завершение строительства краевого Художественного музея на площади Октября в Барнауле. Долгострой стартовал еще в 2012 году. Однако подрядчик - компания «СтройГАЗ» - не вытянул его, бросив уже построенное.

Один из самых больших проектов, который подхватил «Селф», - завершение строительства краевого Художественного музея на площади Октября в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

За два года, пока будущий музей стоял без подрядчика, от воды и перепада температур конструкции настолько пострадали, что пришлось готовить новый проект. Нодар Шония пошел на это: в 2018 году был заключен контракт на 611 млн рублей.

В 2020 году застройщик вышел на второй этап работы по музею. В сентябре подведены итоги аукциона и подписан новый контракт на 432 млн рублей. На этот раз предстоит благоустройство территории, завершение строительства сетей, отделка интерьера. Достроить долгожданный музей должны в конце 2022 года.

- Работы выполняются по составленному графику. Уже сейчас понятно, что это будет отличный проект - музей с современными выставочными технологиями. Мне приятно, что барнаульцы, жители края и гости региона смогут посещать его, - говорит Нодар Шония.

Сейчас, по словам Александра Жокина, на объекте ежедневно работает около 80 человек, которые в основном сосредоточены на инженерных и отделочных работах.

Опять в детский сад

Сейчас в детсаде «Арбуз-карапуз» остался самый минимум работ. Совсем скоро объект окончательно передадут педагогам. Но на этом история компании «Селф» и детсадов не заканчивается. Застройщик сейчас возводит три здания в кварталах 2009 («Барнаульская крепость»), 2010 («Времена года») и 2033.

Свои коррективы в работу внесла пандемия коронавируса. Застройщикам, как и другим компаниям, пришлось перестроить свою работу, чтобы выполнить все санитарно-эпидемиологические требования. Но, говорит руководитель компании, коллектив делает все, чтобы уложиться в заявленные сроки.

Справка

Компания «Селф» основана в 1996 году на базе крупнейшего ремонтно-строительного управления треста «Сибхимремонт», выполнявшего работы на ключевых химических предприятиях бывшего СССР. Застройщик успешно развивается на рынке строительства жилья. Его дома - это штучные проекты в особенных местах города.

Также компания много внимания уделяет социальным объектам: участвует на аукционах, присоединяясь к крупным госстройкам. Кроме краевого Художественного музея сейчас она занимается строительством противотуберкулезного диспансера.

Кстати

«Арбуз-карапуз» - это уютный, очень светлый детский сад с большими окнами. Он удачно расположен на территории квартала: в группы попадает много солнца!

Юлия Новосельцева.