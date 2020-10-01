Алтайским школьникам-надомникам выдадут сухпайки

Горячим питанием обеспечивают учеников младших классов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Горячее питание для младшеклассников по-прежнему остается горячей темой в Алтайском крае. На днях заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко провел ревизию в сельских школах региона, в том числе Тальменки. Директор школы №1 Ольга Масловская сказала, что с питанием учеников в школе проблем нет, но родители детей-«надомников» с ограниченными возможностями здоровья возмущаются, почему им не предоставляют хотя бы сухпайки, как это было весной.

Все будет

В министерстве образования Алтайского края пояснили, что горячее питание обеспечивается за счет федеральных средств и предусмотрено только для детей, которые обучаются непосредственно в стенах школы. Деньги на бесплатное питание детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) выделяются уже из краевого бюджета. Для надомников предусмотрен сухой паек на сумму 79 рублей в день.

– Сухим пайком обеспечивается ребенок по истечению месяца обучения. В октябре начнут выдавать сухпайки за сентябрь. В него входят крупы, подсолнечное масло, макаронные изделия. Все то же, что мы планировали, когда создавали для детей сухпаек в апреле и мае прошлого года, – рассказала начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур регионального Минорба Наталья Полосина.

А если карантин

Из-за вспышки заболеваемости ОРВИ некоторые классы и школы уходят на карантин. По последним данным, в Алтайском крае на карантин закрыли две школы, так как более 20% учащихся заболели ОРВИ. Учебный процесс приостановили более, чем в 150 классах 43 школ.

О полном переходе на удаленку пока не говорится, однако буду ли детям компенсировать «несъеденное»?

– Если классы или школы уходят на карантин, предусмотрен только сухой паек для детей с ОВЗ. Те деньги, которые будут сэкономлены, будут возвращены в федеральный бюджет, – пояснила Наталья Полосина.

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