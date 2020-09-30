Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 1 октября 2020 года: регион вошел в топ-3 Сибири по выздоровевшим

Алтайский край входит в тройку сибирских регионов с наибольшим абсолютным числом выздоровевших Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 1 октября 2020 года: Алтайский край вошел в тройку регионов Сибири по числу пациентов, которые вылечились от коронавируса. На данный момент в регионе выписали 12285 человек по выздоровлению.

По информации Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом за неделю с 23 по 29 сентября, число выздоровевших в крае составляет уже 90% от общего числа зараженных.

Данные на 30 сентября. Скриншот сайта Яндекс. Коронавирус

- Регион остается на второй строчке среди субъектов СФО и в числе 15-ти регионов страны с самыми высокими показателями. Кроме того, Алтайский край входит в тройку сибирских регионов с наибольшим абсолютным числом выздоровевших. За прошедшие семь дней число пациентов, победивших коронавирус в крае составляло от 28 до 157 в сутки, - отметили в центре.

Напомним, всего в регионе подтвержден 13921 случай инфицирования ковидом. Лечение продолжают 1148 пациентов - все в госпиталях. В тяжелом состоянии находятся 246 пациентов, в том числе 86 – на аппарате искусственной вентиляции легких.

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