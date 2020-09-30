Для уставших от городской суеты: чем заняться на агроусадьбе

Агроусадьбу Ирина Грудцина создала в мае 2019 года. Фото: Татьяна Гейнрих

На алтайской агроусадьбе «Каляма» готовы принять всех уставших от городских пробок и бесконечной беготни. Как только открываешь сплетенную из прутьев калитку, погружаешься в начало 20 века. Хоть и слышишь, как стучат часы-ходики, время тут замедляется.

Усадьба расположена в Тальменском районе Алтайского края в селе Новотроицк. Хозяйка дома Ирина Грудцина долгое время работала учителем географии и ходила в турпоходы, а теперь сама сделала из старого домика объект агротуризма.

Ирина говорит, что девиз усадьбы – все по-настоящему! Тут на поле колосится пшеница, из которой можно испечь хлеб, в огороде пасется живая коза, да каждый предмет в доме тоже как будто бы живой – со своей историей. Самая старая вещь – маленькие кожаные сапожки на ребенка 2-3 лет. Их нашли на чердаке дома, когда разбирали весь хлам. Сапожники сказали, что их сделали примерно на рубеже 19-20 веков, и относил их не один ребенок. Они служили несколько десятков лет и не раз ремонтировались, что видно по гвоздикам на подошве.

Самая старая вещь в доме - детские сапожки. Фото: Татьяна Гейнрих

Итак, чем же можно заняться на агроусадьбе?

Подоить козу

За домом по зеленой лужайке гуляет дружелюбная коза Маня. В отличие козла Вани, который сидит в загоне, она не будет бодаться. Ее можно даже можно попробовать самому подоить, а затем испробовать свежего козьего молока из глиняного кувшина.

В местном зоопарке есть так же и поросята, и телята.

Туристы могут подоить козу. Фото: Татьяна Гейнрих

Испечь лепешку из пшеницы

Что касается хлебобулочных изделий, то в основном городские жители покупают уже готовые продукты. Некоторые берут готовое тесто в магазине. Заместить его самому – уже подвиг. А раньше и муку крестьяне делали сами. На агроусадьбе каждый может испечь себе лепешку из самодельной муки. Но сначала нужно хорошо постараться: вышелушить зерна из колосков, положить их в ступку и долго растирать пестиком. Получившуюся муку просеять, смешать с водой и солью и поставить в русскую печь. Через несколько минут выстраданная крестьянским трудом лепешка готова. Получается, кстати, вкусно.

Гости усадьбы сами делают муку и пекут лепешки. Фото: Татьяна Гейнрих

Заняться сельским трудом

Лучший отдых – это смена деятельности. Ирина Грудцина рассказывает, что обычно к ней приезжают с детьми, но иногда приходят и взрослые люди, которые хотят отвлечься от офисной рутины. Мужчины колют дрова, а женщины носят воду на коромыслах. Затем они сидят все вместе и поют песни за вкусным ужином.

Туристов угощают блюдами из русской печи. Фото: Татьяна Гейнрих

Прокатиться верхом

От привычного транспорта здесь придется отказаться, ведь единственное средство передвижения у крестьян в те времена были кони. Можно прокатиться и телеге, и верхом на коне. А если сильно страшно перед поездкой, не помешает соткать обережный пояс.

Усадьбу могут посетить все желающие: и дети, и взрослые. Под каждого подготовят программу индивидуально, главное – предупредить о своем приезде заранее.

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