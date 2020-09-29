Учеников алтайской школы возят на обед в соседнее село за семь километров

В школе реконструируют помещение под столовую Фото: Олег УКЛАДОВ

В последнее время в Алтайском крае то и дело возникают спорные ситуации с бесплатным горячим питанием младших школьников, которое ввели с начала учебного года. То родителей не устраивало меню - эту проблему решили. Теперь всплыла новая история – чтобы обеспечить учеников Журавлихинской школе горячим обедом, их возят в соседнюю деревню за семь километров. «Комсомолка» попыталась разобраться в ситуации.

- Учатся младшие школьники в Журавлихинской школе, а в Новоберезовскую школу их возят, чтобы там их обеспечить этим самым бесплатным горячим питанием: семь километров в одну сторону и семь километров обратно по щебеночной дороге, - рассказал глава Сибирского сельсовета Олег Боронин на своей странице в Facebook.

Как пояснил директор школы Алексей Анищенко, школа была построена еще в 1952 году, столовой там не было, лишь буфетное помещение, в котором детям раньше давали булочки и чай. Как только президент поручил организовать бесплатное горячее питание, было принято решение о реконструкции помещения под столовую.

- Работы начались еще в августе, но до сентября закончить не успели. Сейчас все на финальной стадии, вскоре дети будут питаться в своей школе. Когда рассматривался вопрос организации питания, мы приняли решение о подвозе детей в соседнюю, Новоберезовскую школу. Для этого у нас есть свой школьный транспорт и еще один привлекли с той школы. Ничего плохого в этом нет, это временная мера, - подчеркнул директор школы.

Питание детей организовано в два рейса: сначала возят обедать 20 человек из 1 и 4 классов, а затем учеников 2 и 3 классов. Всего в начальных классах обучаются 37 ребят.

Напомним, ранее Минобрнауки Алтайского края опровергло заявление главы рабочей группы Госдумы Геннадия Онищенко о том, что алтайские школы не готовы обеспечивать горячее питание. По данным ведомства, все «100 процентов школьников питаются в соответствии со всеми санитарным требованиями». Для организации питания в муниципалитетах было закуплено оборудование на общую сумму 50 млн рублей.

Полезный телефон

Горячая линия по вопросам организации питания - 8(3852)206-444 (будние дни с 8:30 до 17:00).

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