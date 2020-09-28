Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 29 сентября 2020: готовимся к худшему

Коронавирус на 29 сентября 2020 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ситуация с коронавирусом оставляет желать лучшего. Судя по сему, власти всерьез обеспокоены развитием эпидобстановки и готовятся к худшему сценарию развития событий. Сейчас в ковидных госпиталях края развернуто 2168 коек. Уже на этой неделе появится еще более 1 тыс. новых мест.

Данные на 23.00 28 сентября. Источник: Яндекс.

Ориентируясь на Москву, где сейчас суточный прирост составляет более 2 тыс. человек, можно предположить, что эта волна в скором времени докатится и до нас. По последним данным на 29 сентября, суточный прирост в Алтайском крае составил 89 выявленных человек. За минувшие сутки скончались два человека. Но прогноз по смертности также тревожный, сейчас в тяжелом состоянии и на аппаратах ИВЛ – 200 и 69 человек соответственно.

Если летом количество бессимптомных больных составляло до 70%, сегодня подавляющее большинство пациентов имеют более серьезную симптоматику. Как сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, ежедневно выполняется до 572 КТ-исследований.

- За весь период скончалось 472 человека, за прошедшие сутки – 2 пациента, от COVID-19 – 2. От коронавирусной инфекции всего скончались 196 человек, по иным причинам смерти – 272 человека; на экспертизе – 4 случая, - сообщает оперативный штаб.

Накануне стало известно о госпитализации губернатора Алтайского края. Виктора Томенко положили в стационар Краевой клинической больницы с двусторонней пневмонией. Ранее у него подтвердился тест на коронавирус, но последний тест дал отрицательный результат.