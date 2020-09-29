Дожди и мокрый снег: на неделе в Алтайском крае будет прохладно и ветрено

При смещении атмосферных фронтов периодически будет усиливаться ветер Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае днем воздух прогреется только до +12 градусов. В ночные часы возможны дожди со снегом. О том, какой именно будет погода на этой неделе и возможно ли потепление, в разговоре с “Комсомольской Правдой – Барнаул” сообщила Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

На этой рабочей неделе временами ожидаются дожди, ночью – с мокрым снегом.

– Это вызвано неустойчивостью атмосферы в связи с тем, что периодически будут проходить атмосферные фронты северо-восточного циклона, – объясняет Людмила Сырых.

По ее словам, при смещении атмосферных фронтов периодически будет усиливаться ветер. Наиболее сильные порывы, до 18 м/с, ожидаются завтра днем, 29 сентября.

– Можно сказать, что природа постепенно готовится к зимнему периоду, поэтому в Алтайском крае постепенно становится холоднее, особенно в ночные часы, – добавила Людмила Сырых.

К счастью, в пятницу и субботу районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона. В эти дни установится спокойная погода, без осадков, также станет теплее на несколько градусов. При этом по утрам возможны туманы.

Отметим, что первый снег в Алтайском крае традиционно выпадает в октябре, а постоянный снежный покров формируется уже в ноябре.

Как будет погода в Алтайском крае в ближайшие дни

Вторник, 29 сентября

Ночью в регионе будет 0... +5 градусов, местами до -5 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +7...+12 градусов. На большей части небольшие, местами умеренные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В краевой столице ночью температура воздуха составит +1...+3 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

В Барнауле днем +7...+9 градусов. Умеренный дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, порывы до 15 м/с.

Среда, 30 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит 0...-5 градусов. Местами дождь и мокрый снег, возможно отложение мокрого снега. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +5...+10 градусов. В предгорьях осадки в виде дождя и мокрого снега, возможно отложение мокрого снега. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В краевой столице ночью -1...-3 градуса. Небольшой дождь, возможен с мокрым снегом. Ветер северный, 3-8 м/с, порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +6...+8 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с.

Четверг, 1 октября

Ночью в регионе 0...+5 градусов. По северо-востоку небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае будет +6…+11 градусов. По востоку небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью ожидается -1…-3 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +7...+9 градусов. Преимущественно без осадков. Преимущественно без осадков.

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