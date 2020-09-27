Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 28 сентября 2020: почти 200 «тяжелых»

Общее число инфицированных жителей края составляет более 13,5 тысяч Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным оперативного штаба Алтайского края, с каждым днем «тяжелых» пациентов с COVID-19 становится все больше.

Так к 26 сентября 2020 года их стало уже почти 200 человек, если быть точнее - 195. При этом на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 77 пациентов. Общее число жителей края, кто продолжает борьбу с коронавирусной инфекцией - 1035 человек, из них в госпиталях находятся 959 пациентов, амбулаторное лечение получают 76.

Данные на 23.00 27 сентября 2020 (фото: https://yandex.ru/covid19/)

В это же время число тех, кто уже поборол болезнь превысило 12 тысяч человек. Но количество выявляемых положительных тестов остается на высоком уровне. Так за последние сутки их было 87: Барнаул – 45, Бийск – 13, Заринск – 7, Новоалтайск, Петропавловский район – по 3 заболевших, Рубцовск, Бийский, Каменский, Первомайский районы – по 2 заболевших, Камень-на-Оби, Быстроистокский, Заринский, Калманский, Красногорский, Топчихинский, Шипуновский районы, ЗАТО Сибирский – по 1 заболевшему. Общее число инфицированных жителей края составляет более 13,5 тысяч.

Данные на 23.00 27 сентября 2020 (фото: оперштаб АК)

Вместе с тем, ни одного дня не обходится без летальных случаев. За последний отчетный период зарегистрировано четыре смерти пациентов с COVID-19. При этом три из них произошли непосредственно из-за инфекции.

В оперативном штабе отмечают, что за все время пандемии тест на коронавирус в Алтайском крае сделали для 475 тысяч человек. На самоизоляции в эти дни находятся больше трех тысяч человек.

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