Два дома, надворные постройки и автомобиль сгорели в Барнауле

Около 30 минут ушло на ликвидацию открытого горения Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Ранним воскресным утром, 27 сентября, в Барнауле произошел сильный пожар, в результате которого сгорели два дома.

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения около шести часов утра. К тому моменту, когда первый расчет прибыл на место происшествия, открытым огнем горели крыши сразу двух жилых домов, расположенных по соседству в проезде Центральный.

- Огонь стремительно распространялся по деревянным конструкциям одноэтажных построек, была угроза перехода на соседние дома, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

На тушении были задействованы девять единиц техники и более 30 человек личного состава. Огонь был такой силы, что потребовалось проложить магистральную линию подачи воды. К тому же была сильная задымленность. Газодымозащитная служба работала в тяжелых условиях высокой температуры. Им потребовалось около получаса, чтобы ликвидировать открытый огонь.

По предварительным подсчетам площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Огонь практически уничтожил два жилых дома, надворные постройки на соседских участках, одну машину. К счастью, люди в этой страшной трагедии не пострадали. Причина, по которой произошел пожар, еще не установлена.

В региональном главке МЧС напоминают, что с приходом холодов увеличивается количество происшествий, связанных с неправильным использованием обогревателей или печей. Чтобы несчастье не пришло в ваш дом, стоит запомнить несколько правил:

- систематически проводить проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.

- следить за состоянием обогревательного прибора, вовремя ремонтировать и заменять детали, если они вышли из строя.

- использовать приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.

- следует избегать перегрузки электросети, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.

- устанавливать электрообогреватель необходимо на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол, в случае с конвекторами - крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.

Если в доме имеется печное отопление, то для этого случая действуют отдельные правила:

- перед началом отопительного сезона следует прочистить печи и дымоходы, отремонтировать;

- при проверке дымоходов контролировать наличие тяги и отсутствие засорения;

- ремонт и кладку печей можно доверять только специалистам;

- печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки – разделку;

- любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см;

- чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей;

- следить за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам 01, 101 или 112.