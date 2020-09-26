Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 27 сентября 2020: число выздоровевших превысило 12 тысяч

Заболевших также становится все больше. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжает расти число заболевших и выздоровевших. С начала пандемии количество зараженных коронавирусом превысило 13400. При этом из больниц края уже выписали свыше 12 тыс. пациентов.

Однако расслабляться пока не стоит, важно и дальше продолжать соблюдать все меры предосторожности. Об этом в своем обращении сказал главный врач Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Андрей Макин.

Он призвал всех жителей Алтайского края не забывать соблюдать меры профилактики, чтобы обезопасить себя от коронавируса. В частности, нужно носить маску, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию.

– Мы понимаем, что переболеем, рано или поздно, да. Но нужно, чтобы это было не так резко, следует дождаться вакцинации. При помощи этого организм должен выработать свои защитные силы, чтобы бороться с инфекцией. Нам надо только помочь ему, – добавил медик.

Данные на 26 сентября (https://yandex.ru/covid19/stat)

Отметим, что по информации на 23 часа 26 сентября, проходят лечение – 936 пациентов, из них в госпиталях находятся 930 человек, амбулаторное лечение получают еще 6 пациентов. Число тяжелобольных – 152, к аппаратам ИВЛ подключены 52 пациента.

Из общего числа заболевших 185 случаев – завозные, в том числе 7 – из-за рубежа. 7253 случаев – по контакту с ранее заболевшими. 4284 – у больных внебольничной пневмонией, 3812 – у заболевших ОРВИ, в 5363 случаях – бессимптомное течение

К сожалению, количество смертельных случаев также растет. Всего по данным от 26 сентября скончались 466 человек с коронавирусом, в том числе 191 случай от COVID-19, 271 случай – иные причины смерти, четыре случая пока находятся на экспертизе.

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