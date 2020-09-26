Главврач краевой больницы скорой медпомощи рассказал жителям Алтайского края, как защитить себя от COVID-19

В больницу каждый день поступают в среднем до 120-130 человек. Фото: минздрав региона

Андрей Макин, главный врач Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи, записал видеообращение к жителям региона. Он рассказал, в каких условиях работает медучреждение и напомнил, какие меры предосторожности помогут снизить риск заражения коронаиврусом. Ролик разместили на странице регионального минздрава в Instagram.

Андрей Макин отметил, что в больницу каждый день поступают в среднем до 120-130 человек. Для того, чтобы обезопасить других больных и сотрудников, в медучреждении организовали отделение обсервации, куда поступают все новые пациенты. Там они дожидаются результата теста на коронавирус. По словам Андрея Макина, работать в таком режиме придется долго, потому что никто не знает, сколько продлится пандемия.

Главный врач призвал всех жителей Алтайского края не забывать соблюдать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя от коронавируса. Нужно носить маску, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию и элементарные правила гигиены, избегать людных мест.

– Дома нужно делать элементарные вещи, о которых не забывали раньше в период гриппозных инфекций. Пейте чай с лимоном, шиповником, кушайте аскорбинку. Это все остается в силе. Также должно быть четкое понимание, что руками за лицо трогать не надо, – добавил Андрей Макин.

По его словам, при возвращении домой следует тщательно мыть руки, вне помещений протирать их спиртовыми салфетками. Это позволит значительно сократить риск заражения коронавирусом. Соблюдая эти простые правила, человек не будет подвергать риску не только себя, но и окружающих.

– Мы понимаем, что переболеем, рано или поздно, да. Но нужно, чтобы это было не так резко, следует дождаться вакцинации. При помощи этого организм должен выработать свои защитные силы, чтобы бороться с инфекцией. Нам надо только помочь ему, – резюмировал главврач.

Напомним, ранее мы сообщали, что 24 сентября на Алтае поставили первую прививку от COVID-19. Отечественную вакцину «Спутник V» получила главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Кроме главного эпидемиолога, пожелали поставить прививку от коронавируса еще более 40 медиков из разных медучреждений Барнаула. Им прививку должны поставить в течение недели.

COVID-19 в Алтайском крае

По последним данным, в регионе число заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 13459. За сутки оно возросло на 81 человека. Среди зараженных 1019 детей до 17 лет включительно.

В настоящее время проходят лечение 936 пациентов, из них в госпиталях находятся 930 человек, амбулаторное лечение получают еще 6 пациентов.

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