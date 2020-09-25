Татьяна Дведенидова

"Бизнес - это не только про деньги, тачки и дома. Это множество рутинной работы, системной и непростой", - считает бизнес-тренер и профессиональный медиатор Татьяна Дведенидова.

Пройдя несколько суровых экономических кризисов, Татьяна сублимировала антикризисный опыт и открыла в Барнауле Школу предпринимателей, где помогает начинающим бизнесменам запустить и вести собственное дело. Подробнее – в сюжете.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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