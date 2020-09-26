Станет теплее: какой будет погода в конце сентября в Алтайском крае

Уже в ближайшие дни на смену уходящему на восток циклону в край придет антициклон Фото: Олег УКЛАДОВ

До конца сентября Алтайский край будет находиться во власти прохладной погоды. Однако в один из дней уходящего месяца станет немного теплее. Об этом в беседе с “Комсомольской Правдой – Барнаул” рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Уже в ближайшие дни на смену уходящему на восток циклону в край придет антициклон. По прогнозу это произойдет в воскресенье, 27 сентября.

– С его приходом до конца сентября в Алтайском крае установится спокойная погода, будет преимущественно без осадков, – отметила Людмила Сырых.

При этом во вторник и среду, 29 и 30 сентября с прохождением высотной ложбины местами пройдут небольшие дожди. Ночью температура воздуха будет колебаться от слабоположительных до слабоотрицательных значений. Днем же будет теплее, в среднем от +7 до +13 градусов.

Кратковременная волна тепла накроет регион 29 сентября, в этот день воздух прогреется до +15 градусов

– Заметного тепла на долгий промежуток времени мы пока не прогнозируем. Все-таик важно учитывать, что постепенно природа перестраивается и готовится к зиме, – резюмировала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Отметим, что в первые дни октября регион также будет находиться под влиянием антициклона и заметных изменений погоды ожидать не стоит.

Какой будет погода на выходных в Алтайском крае

Погода в субботу, 26 сентября

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +7...+12 градусов. В отдельных районах дожди. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +8...+10 градусов. Временами дождь. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

Погода в воскресенье, 27 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит -1…+4 градуса. Местами по востоку дожди, в предгорьях с мокрым снегом. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 2-7 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +7...+12 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +1...+3 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер северный, 2-7 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +9...+11 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер северный, 2-7 м/с.

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