Фермер Елена Курапова: как покупка турбазы повлекла за собой идею для молочного бизнеса

Елена Курапова

"Мой бизнес" – это проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, рассказывает личные бизнес-истории барнаульских предпринимателей.

У семьи Кураповых из села Алтайское 53 дойные коровы, 30 коз и собственная сыроварня. Глава крестьянского фермерского хозяйства Елена Курапова рассказывает, как покупка турбазы повлекла за собой идею для молочного бизнеса, а любовь к своему делу придала особенный вкус их семейным сырам.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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