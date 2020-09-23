Железобетонная карьера. Крупный ЖБИ-завод Барнаула приглашает сотрудников

На заводе постоянно трудоустроено около 250 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2020 году на заводе «ЖБИ-100» существенно вырос объем выпуска продукции, и ему потребовались дополнительные сотрудники. Вакансии открыты как для соискателей без специального образования, так и для людей с высокой квалификацией и опытом работы на производстве.

Кого ждут на ЖБИ?

О вакансиях и условиях работы рассказала Светлана Пфаненштиль, начальник отдела управления персоналом. По ее словам, на производстве есть несколько вакансий рабочих специальностей, а также требуются высококвалифицированные работники.

Без специального образования на ЖБИ готовы принять арматурщика, а также открыта вакансия формовщика железобетонных изделий и конструкций. Их задача - готовить детали арматурных каркасов, которые затем будут скреплять сварщики. А затем заливать конструкции бетоном. Завод предоставит наставников, которые обучат работника профессии.

Следующие специальности уже предполагают профессиональное образование. Так, от соискателя на должность электросварщика ручной сварки ждут, что за его плечами как минимум есть профучилище. От специалиста, который хочет занять должность технолога формовочного цеха, ждут хорошего знания процесса производства железобетона. В данном случае приветствуется высшее образование по специальностям, связанным со строительством.

«На предприятии настроены также растить свои кадры и давать человеку возможность двигаться по карьерной лестнице. Например, должность мастера формовочного цеха может со временем занять сотрудник, показавший себя в работе рядового формовщика», - продолжает Светлана Пфаненштиль.

Полный соцпакет

На предприятии предлагается официальное трудоустройство. Заработная плата перечисляется два раза в месяц без задержек. Также здесь выплачиваются все пенсионные взносы и спецвыплаты людям «льготных» специальностей. Например, у формовщиков или сварщиков предусмотрены семь календарных дней дополнительного оплачиваемого отпуска, также им доплачивается 4% от заработной платы за вредные условия труда от оклада.

Все сотрудники завода могут рассчитывать на доставку на предприятие служебным автотранспортом. У них есть возможность обедать в столовой, в том числе здесь есть микроволновки и чайники для тех, кто предпочитает домашнюю пищу.

«У сотрудников предприятия сдельная заработная плата, то есть зависит от объема производства. Сотрудники рабочих специальностей зарабатывают от 25 тыс. рублей, а те, кто имеет большой опыт и высокую квалификацию, - свыше 40 тыс. рублей», - поясняет Светлана Пфаненштиль.

Справка

«ЖБИ-100» создавался как предприятие по выпуску панелей для серийного строительства. Его изделиями комплектовались школы и поликлиники, больницы и телефонные станции, кирпичные и монолитные дома, каркасные сооружения. Сегодня ведущие застройщики региона по-прежнему выбирают это предприятие в качестве поставщика железобетонных изделий на свои объекты.

Завод продолжает выпускать «широкие» панели 97-й серии с утеплителем внутри стены, а также внедряет новые разработки. Так, в 2019 году здесь наладили выпуск панелей 330-й серии, а в 2020-м - 97-й серии повышенной сейсмостойкости.

Юлия Новосельцева.