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Экономика

«Мой мир перевернулся»: молодая мамочка из Бийска открыла свой бизнес и освоила профессию доулы

В ее центре «Роди просто» теперь работают опытные врачи из роддома
Источник:kp.ru
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Фото Сергея Князева

Фото Сергея Князева

Карьера жительницы Бийска Екатерины Горбуновой складывалась на зависть всем. В свои 25 лет она занимала должность заместителя директора по развитию крупнейшей торговой сети «Разноторг». Что-либо менять не планировала – работа нравилась, зарплата достойная, коллектив – отличный. В 2014 году Катерина забеременела, ушла в декрет и родила сыночка. Тогда и мысли не было открывать свой бизнес. Думала – ребенок подрастет, выйду на работу. Однако материнство накрыло ее с головой. И мир перевернулся!

Йога для беременных

Фото Сергея Князева

Фото Сергея Князева

- Я много лет занималась йогой. И когда забеременела, не оставила эту тему - начала изучать йогу для беременных: смотрела разные ролики в интернете, покупала онлайн курсы на эту тему, ведь у нас в Бийске ничего подобного не было в тот момент, - вспоминает Екатерина.

После рождения малыша ей пришла в голову мысль – а ведь в ее родном городе немало будущих мамочек, которым это тоже могло быть интересно.

- Йога помогает беременным научиться чувствовать свой организм, облегчать болезненные состояния - например, тяжесть в спине и т.д., способствует снижению веса, обретению гармоничного, спокойного состояния, когда мама чётко чувствует связь с малышом, - рассказывает наша героиня.

И вот когда собственному ребенку исполнился годик, Катерина поехала в Новосибирск на курсы инструктора по перинатальной йоге. Длились они месяц. Все это время муж и сыночек Никита были с ней рядом – в перерывах между лекциями и асанами она успевала кормить малыша грудью. После получения диплома, молодая мама подала объявление о наборе в группу йоги для беременных в Бийске. Желающих оказалось немало. Так и завертелось. Екатерина снимала помещение, проводила занятия и получала от этого настоящее удовольствие.

– Я настолько влюбилась в это дело, что потом уже не смогла всё это оставить. Очень долго не решалась сказать директору на своей работе, что собираюсь уходить – несколько раз писала заявления на отпуск без содержания, - рассказывает Екатерина.

Социальное предпринимательство

Фото Сергея Князева

Фото Сергея Князева

Просидев официально в декрете четыре года, Катерина все-таки решилась на новый этап в своей жизни. Написала заявление на увольнение. Потом от центра «Мой бизнес» отучилась на курсах по социальному предпринимательству и открыла свое ИП.

- Раньше я считала, что социальное предпринимательство – это благотворительность чистой воды. Но когда разобралась, поняла, что это не так. Любой предприниматель всегда ищет выгоду. Но при этом социальный заточен еще и на доброе дело. Чтобы вы понимали - мы не достаем из своего кармана деньги не раздаем их. У нас есть бизнес-модель, за счет которой мы можем помочь тем, кому это необходимо, - говорит молодая мама. - В моем случае социальный эффект – это хорошая статистика успешных родов, низкий процент кесарева, особые условия на обучение для беременных из малообеспеченных или многодетных семей.

Роди просто

Фото Сергея Князева

Фото Сергея Князева

Кстати, уходя со своей прежней работы, в деньгах Екатерина изначально теряла – в магазине зарплата была на порядок выше, чем доход от уроков перинатальной йоги. Но это только сначала…

Вскоре беременные стали просить Катерину открыть какие-нибудь курсы по подготовке к родам.

- Я пригласила врачей, мы составили программу и – понеслось! – рассказывает предпринимательница. – Сейчас у меня самая крутая команда специалистов, среди которых немало сотрудников роддома!

Так, в 2019 году появился центр «Роди просто», который предлагает жительницам Бийска самые разные услуги: курсы по подготовке женщин к родам, в том числе партнерским, оказывает послеродовую поддержку, и даже услуги доулы (помощница во время родов)!

- Доула – это новая профессия, которая пришла к нам из Америки. По сути, это мама для мамы. Это человек, который поддерживает женщину в процессе родов – погладит, скажет доброе слово, напомнит, как правильно дышать, сделает все, чтобы снизить боль с помощью естественных методов, - рассказывает Екатерина. – Пока что у нас две доулы – я и Анна Кречетова, профессиональная акушерка, которая, кстати, обладает методикой родов под гипнозом.

В планах на будущее – освоить онлайн рынок и начать работать с беременными по всей стране через интернет.

- В настоящее время я прохожу обучение на курсах онлайн-продюсеров. Удовольствие не из дешевых - 60 тысяч рублей, но оплачивает все фонд «Мой бизнес», за что я им очень благодарна! – говорит предпринимательница.

Фото Сергея Князева

Фото Сергея Князева

Кстати

Совсем недавно 29-летняя Екатерина Горбунова стала победителем регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России-2020», заняв первое место в номинации «Социальное предпринимательство». В качестве награды Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства вручил ей сертификат на организацию презентационной видеосъемки.

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