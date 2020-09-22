«Мой мир перевернулся»: молодая мамочка из Бийска открыла свой бизнес и освоила профессию доулы

Фото Сергея Князева

Карьера жительницы Бийска Екатерины Горбуновой складывалась на зависть всем. В свои 25 лет она занимала должность заместителя директора по развитию крупнейшей торговой сети «Разноторг». Что-либо менять не планировала – работа нравилась, зарплата достойная, коллектив – отличный. В 2014 году Катерина забеременела, ушла в декрет и родила сыночка. Тогда и мысли не было открывать свой бизнес. Думала – ребенок подрастет, выйду на работу. Однако материнство накрыло ее с головой. И мир перевернулся!

Йога для беременных

Фото Сергея Князева

- Я много лет занималась йогой. И когда забеременела, не оставила эту тему - начала изучать йогу для беременных: смотрела разные ролики в интернете, покупала онлайн курсы на эту тему, ведь у нас в Бийске ничего подобного не было в тот момент, - вспоминает Екатерина.

После рождения малыша ей пришла в голову мысль – а ведь в ее родном городе немало будущих мамочек, которым это тоже могло быть интересно.

- Йога помогает беременным научиться чувствовать свой организм, облегчать болезненные состояния - например, тяжесть в спине и т.д., способствует снижению веса, обретению гармоничного, спокойного состояния, когда мама чётко чувствует связь с малышом, - рассказывает наша героиня.

И вот когда собственному ребенку исполнился годик, Катерина поехала в Новосибирск на курсы инструктора по перинатальной йоге. Длились они месяц. Все это время муж и сыночек Никита были с ней рядом – в перерывах между лекциями и асанами она успевала кормить малыша грудью. После получения диплома, молодая мама подала объявление о наборе в группу йоги для беременных в Бийске. Желающих оказалось немало. Так и завертелось. Екатерина снимала помещение, проводила занятия и получала от этого настоящее удовольствие.

– Я настолько влюбилась в это дело, что потом уже не смогла всё это оставить. Очень долго не решалась сказать директору на своей работе, что собираюсь уходить – несколько раз писала заявления на отпуск без содержания, - рассказывает Екатерина.

Социальное предпринимательство

Фото Сергея Князева

Просидев официально в декрете четыре года, Катерина все-таки решилась на новый этап в своей жизни. Написала заявление на увольнение. Потом от центра «Мой бизнес» отучилась на курсах по социальному предпринимательству и открыла свое ИП.

- Раньше я считала, что социальное предпринимательство – это благотворительность чистой воды. Но когда разобралась, поняла, что это не так. Любой предприниматель всегда ищет выгоду. Но при этом социальный заточен еще и на доброе дело. Чтобы вы понимали - мы не достаем из своего кармана деньги не раздаем их. У нас есть бизнес-модель, за счет которой мы можем помочь тем, кому это необходимо, - говорит молодая мама. - В моем случае социальный эффект – это хорошая статистика успешных родов, низкий процент кесарева, особые условия на обучение для беременных из малообеспеченных или многодетных семей.

Роди просто

Фото Сергея Князева

Кстати, уходя со своей прежней работы, в деньгах Екатерина изначально теряла – в магазине зарплата была на порядок выше, чем доход от уроков перинатальной йоги. Но это только сначала…

Вскоре беременные стали просить Катерину открыть какие-нибудь курсы по подготовке к родам.

- Я пригласила врачей, мы составили программу и – понеслось! – рассказывает предпринимательница. – Сейчас у меня самая крутая команда специалистов, среди которых немало сотрудников роддома!

Так, в 2019 году появился центр «Роди просто», который предлагает жительницам Бийска самые разные услуги: курсы по подготовке женщин к родам, в том числе партнерским, оказывает послеродовую поддержку, и даже услуги доулы (помощница во время родов)!

- Доула – это новая профессия, которая пришла к нам из Америки. По сути, это мама для мамы. Это человек, который поддерживает женщину в процессе родов – погладит, скажет доброе слово, напомнит, как правильно дышать, сделает все, чтобы снизить боль с помощью естественных методов, - рассказывает Екатерина. – Пока что у нас две доулы – я и Анна Кречетова, профессиональная акушерка, которая, кстати, обладает методикой родов под гипнозом.

В планах на будущее – освоить онлайн рынок и начать работать с беременными по всей стране через интернет.

- В настоящее время я прохожу обучение на курсах онлайн-продюсеров. Удовольствие не из дешевых - 60 тысяч рублей, но оплачивает все фонд «Мой бизнес», за что я им очень благодарна! – говорит предпринимательница.

Фото Сергея Князева

Кстати

Совсем недавно 29-летняя Екатерина Горбунова стала победителем регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России-2020», заняв первое место в номинации «Социальное предпринимательство». В качестве награды Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства вручил ей сертификат на организацию презентационной видеосъемки.