Танцы, конкурсы, призы: день рождения Барнаула отметили в «Лесной сказке»

Фото Екатерины Шаховой

Конкурсы, выступления артистов и подарки – в «Лесной сказке», при поддержке холдинга «Сибирской медиагруппа», 19 сентября состоялась праздничная программа в честь дня рождения Барнаула.

Рядом со сценой горожане могли увидеть «живые бутылки», ростовые куклы – минералку «Касмалинскую» и лимонад «Грушевый». Напитки производит «Волчихинский пивоваренный завод», главный спонсор праздника, который уже целых 85 лет радует жителей Сибири своей продукцией.

Фото Екатерины Шаховой

Бутылочки радостно танцевали и с удовольствием давали «пять» и фотографировались не только с детьми, но и с взрослыми. Также каждый желающий мог получить «обнимашки» от забавной ростовой куклы.

Не менее интересную фотозону подготовил «Волчихинский пивоваренный завод». Те, кто без ума от лимонадов «Грушевый», «Тархун», «Ситро» могли сфотографироваться с буквами «Я люблю Волчихинские напитки». В конце праздника горожанам, набравшим больше всего лайков, подарили лимонад.

Барнаульцев на празднике собралось немало. Многие ждали этого праздника с нетерпением еще из-за снятия в регионе ограничений.

«Видно, что люди соскучились по таким мероприятиям. Посмотрите, как здесь собралось много народу! Не хватало очень нам праздников», – рассказала жительница Барнаула Галина.

Фото Екатерины Шаховой

Основной концепцией праздника стало привлечение внимания горожан к развитию детей. Главные тематические блоки – образование, спорт и творчество.

Маленькие гости праздника действительно показали, что они самые спортивные и ловкие, когда играли в «лимонадный боулинг». Они должны были выбить мячом не кеглю, а бутылку с лимонадом. Кому это удалось сделать, тот и забирал свой приз. Затем к ребятам присоединились взрослые, которые оказались не такими ловкими, как их дети.

В конкурсе «силачей» уже принимали участие мужчины. Им дали упаковку с шестью бутылками лимонада – их необходимо поднять вверх наибольшее количество раз.

Фото Екатерины Шаховой

«Не сильно люблю такие праздники, но сегодня мне действительно все понравилось. Хоть я и не победил в конкурсе, но выиграл целую упаковку бутылочек «Грушевого». Это приятно, теперь мне не нужно покупать лимонад», – рассказал житель Барнаула Даниил.

Более 70 раз удалось поднять вверх упаковку барнаульцу Алексею. Мужчину на сцену вышла поддерживать его дочь. Оказалось, что он поставил настоящий рекорд – никому не удалось превзойти его результат.

По словам Алексея, он нечасто занимается спортом, но периодически старается держать себя в форме. Возможно его секрет успеха в поддержке дочки.

Между конкурсами горожан, конечно же, развлекали лучшие творческие коллективы нашего города. Среди них были – народный театр танца им. Розы Фибер, модельное агентство «Стиль», шоу театр песни «Каприз», театр танца «Диалог» и т.д.

Фото Екатерины Шаховой

Как только на сцену вышли нарядные собаки, к ним сразу же подлетела ребятня. Дети, не отрываясь, смотрели на питомцев, одетых в платьишки, юбочки и костюмчики. На поводке животных вели их хозяйки, а номер так и назвали – «Дама с собачкой».

После номера все желающие могли сфотографироваться с понравившимся питомцем, а с некоторыми собаками детям даже удалось побегать на площадке. Причем животные совсем не испугались такого наплыва ребятни.

«Мы очень рады были принять участие в таком необычном выступлении. Наши собачки совсем не испугались, возможно, поначалу присутствовало смущение, но потом они с удовольствием фотографировались с ребятами», – рассказали хозяйки двух очаровательных чихуа-хуа Марина и Юлия.

Фото Екатерины Шаховой

В конце праздника свои номера показали детские творческие коллективы города, зарядив позитивным настроением каждого гостя праздника.

На площадке в «Лесной сказке» гости смогли не только получить положительные эмоции, но и выиграть призы, которые так напоминают о детстве. Ведь каждый помнит вкус «Грушевого», «Ситро» или «Тархуна». Ну а подрастающее поколение барнаульцев доказало, что оно самое творческое, образованное и спортивное.

Екатерина Шахова.