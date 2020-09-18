«Алтай – моё место силы»: певица Диана Завидова рассказала о карьере и малой родине

Диана Завидова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Спеть в дуэте со Львом Лещенко, выступить перед многотысячной толпой в Олимпийском и открыть собственную студию звукозаписи – когда-то Диана Завидова и подумать не могла о таком карьерном взлёте. Накануне презентации нового трека уроженка Павловского района рассказала, как ей удалось добиться серьёзных успехов в творчестве и быстро завоевать любовь поклонников.

Путь к успеху

Началось всё 25 лет назад, в роддоме. Услышав голосистый крик дочки, мама с улыбкой предрекла: певицей будет. Как вспоминает сейчас Диана, сознательно увлекаться музыкой она начала в возрасте 9-10 лет: «Сначала я просто любила танцевать у зеркала с расчёской под Spice Girls. Потом случились первые выступления в ДК нашего посёлка. Увидев реакцию зрительного зала, я стала грезить о карьере певицы, окончательно поняла, что именно в этой области хочу реализоваться. В 15 лет у меня начались регулярные уроки с педагогом по вокалу».

Как отмечает девушка, в нынешней карьере ей помогает богатый хореографический опыт: с шести лет она профессионально занималась спортивными бальными танцами, поэтому сейчас легко дополняет свои выступления яркими сценическими номерами.

Сегодня Диана Завидова живёт в Москве, но в родные края приезжает часто: «Я считаю наш Алтайский край собственным местом силы. Здесь мои корни, здесь я чувствую себя комфортно. Тем более, именно любовь к своему региону подтолкнула меня к развитию. Мне с детства нравилось посещать всевозможные представления, смотреть выступления российских и зарубежных звезд по телевизору. Со временем стала задаваться вопросом: почему в нашем Барнауле я не могу увидеть подобные качественные, красивые концерты?».

Это послужило для исполнительницы мотивацией к творческому росту: она решила создать шоу мирового уровня, подходящее для абсолютно любой площадки, и показывать его в родном городе и далеко за его пределами.

Диана Завидова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Звёздная коллаборация

Сегодня за плечами Дианы – участие в престижных музыкальных фестивалях: «Жара» в Баку и «EMA-2016» в Казахстане, живые выступления на фестивалях «Новая Волна», «Песня Года», «Жара в Вегасе» и «Партийная зона».

Значимыми в своей карьере певица считает выступления в Олимпийском на двадцатилетии телеканала MTV и «Big Love Show» – концерте с лучшими российскими исполнителями, посвященном Дню всех влюбленных. Диана выступала на мероприятии в 2017 и 2018 годах (на тот момент у исполнительницы был псевдоним Diana D). Популярным треком «Самое главное» она зажигала сердца зрителей сразу на трёх площадках: в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Москве.

В 2017 году в СК «Олимпийский» прошла запись концерта «Песня года», в котором приняли участие звёзды российской эстрады. Одним из самых неожиданных дуэтов стали Диана Завидова и Лев Лещенко, исполнившие песню «Улетело лето».

Это не единственный опыт творческого союза молодой певицы с известными вокалистами: на ежегодной программе «Рождественская песенка года» участник «Евровидения-2018» Alekseev вместе с Дианой представил композицию «Чувствую душой». Как отмечает артистка, для неё любая коллаборация с другими исполнителями – это всегда интересный опыт, возможность открыть что-то новое друг в друге.

Певица постоянно трудится не только над написанием новых треков, но и над созданием оригинальных клипов. К примеру, ролик на песню «Love» снимали в Нью-Йорке. Над клипом «Ныряй», съёмки которого проходили в Киеве, работал режиссер Леонид Колосовский – он получил награду «Клипмейкер года» по версии премии М1 Music Awards-2016 и создал клипы для групп «Время и стекло» и «Градусы».

Диана Завидова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

– Больше всего в творческом процессе меня увлекает сам процесс. При взаимодействии с композиторами, аранжировщиками, продюсерами каждый привносит что-то новое – и это здорово!

Непрерывное развитие

Сегодня вокалистка работает над новыми видеоклипами и синглами. В сентябре состоялась премьера её трека «Враг». По словам Дианы, песня соответствует всем трендам музыкальной индустрии. На обложку релиза добавили аниме, а образ самой певицы изменили: «Для меня это интересный эксперимент. Как раз тот случай, когда хочется близкую, очень глубокую историю донести до слушателей – современной молодёжи – на простом, доступном языке», – признаётся Диана Завидова.

Записать хит помог музыкант Влад Политин, работающий с Клавой Кокой. Трек певица и её команда создавали в собственной звукозаписывающей студии, которая уже вовсю принимает звёздных гостей: «Здесь же вместе с моим земляком Иваном Чебановым мы записывали трек «Пожар». Теперь Ваня частенько приходит к нам, чтобы поработать над своими песнями».

Студия сегодня становится трамплином и для начинающих музыкантов: «Недавно в гости приходил Эрик Габриелян – участник проекта «Главная сцена», певец. Одна из его подопечных записала свой первый трек у нас – это было очень приятно».

Недавно артистка презентовала дебютный альбом «Первый». Многие песни в её репертуаре написаны на собственные стихи: «Когда я переживаю сильные эмоции, у меня в голове просто возникают строчки, – рассказывает исполнительница. – Сейчас, с плотным графиком, очень трудно поймать вдохновение. Думаю, что пора уже освободить немного времени и продолжить писать».

Оксана Макрушина.