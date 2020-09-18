Представился другом папы и хотел увезти: в Барнауле разыскивают завлекавшего 3-классницу мужчину

Сейчас мужчину ищет полиция. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле неизвестный мужчина пытался сманить 9-летнюю девочку возле школы №60. Во вторник, 15 сентября, к третьекласснице подошел незнакомый человек, сказал, что он друг ее папы и предложил поехать с ним. Также он предлагал ей конфеты.

Девочка не растерялась и вернулась на школьное крыльцо ждать отца, который должен был ее забрать. Вспомнила о странном «дяде» девочка только к вечеру. Когда родители узнали об этом, сообщили в школу. Как пишет «Банкфакс», со слов девочки, мужчина был с бородой и одет в синюю куртку.

- Администрация провела разбирательство, информацию сразу же передали в правоохранительные органы через инспектора ПДН, который закреплен за школой, - рассказали в комитете по образованию городской администрации.

В полиции города начали проверку.

- Сообщение зарегистрировано, в школы направлены инспекторы по делам несовершеннолетних, выясняем обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе полиции города.

Между тем, по городу уже поползли слухи, что похожего мужчину видели и возле других учебных заведений, в том числе, у гимназии №42, но эта информация не подтвердилась.

- У нас был похожий случай лет шесть назад, тогда этого мужчину задержали и даже осудили. С тех пор ничего подобного не происходило, - рассказала директор образовательного учреждения Генриетта Татарникова.

Если вам известны подобные случаи, звоните к нам в редакцию по телефону (3852) 20-55-47.