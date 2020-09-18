Пастор церкви "Новая Жизнь" посвящает стихи Барнаулу

Кадр из клипа "Мой Барнаул"

Пастор церкви «Новая Жизнь» Сергей Потапов пишет стихи о родном Барнауле. А произведение «Мой Барнаул» легло в основу музыкального видеоклипа. Накануне Дня города пастор поэтично признается в любви к столице края.

МОЙ БАРНАУЛ

Я люблю в свой город возвращаться

После дальних странствий за спиной

И, как с другом детства, с ним встречаться,

И шагать со станции домой.

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Ни в автобус, ни в такси не сяду,

А пойду заученным путём,

Чтобы мог приветствовать я взглядом

Каждый мне знакомый с детства дом.

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Буду вновь читать названья улиц,

Как стихов любимых строки, я.

Кажется, что каждый барнаулец

Узнаёт с улыбкою меня!

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По-над Обью снова прогуляться

Нравится мне в утренней тиши.

Свежестью обскою надышаться –

Это как лекарство для души!

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Так уж было Господу угодно

Эту верность в сердце мне вложить:

Дал мне Бог влюбиться в этот город

И велел всю жизнь ему служить.

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Всюду в мире есть чем восхищаться,

Много я ветров чужих вдохнул.

Но люблю в свой город возвращаться:

Я не разлюбил мой Барнаул!

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Сергей Потапов, пастор церкви "Новая Жизнь" +7 906 196 34 57.

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