Пастор церкви "Новая Жизнь" посвящает стихи Барнаулу

Кадр из клипа "Мой Барнаул"
Пастор церкви «Новая Жизнь» Сергей Потапов пишет стихи о родном Барнауле. А произведение «Мой Барнаул» легло в основу музыкального видеоклипа. Накануне Дня города пастор поэтично признается в любви к столице края.
МОЙ БАРНАУЛ
Я люблю в свой город возвращаться
После дальних странствий за спиной
И, как с другом детства, с ним встречаться,
И шагать со станции домой.
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Ни в автобус, ни в такси не сяду,
А пойду заученным путём,
Чтобы мог приветствовать я взглядом
Каждый мне знакомый с детства дом.
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Буду вновь читать названья улиц,
Как стихов любимых строки, я.
Кажется, что каждый барнаулец
Узнаёт с улыбкою меня!
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По-над Обью снова прогуляться
Нравится мне в утренней тиши.
Свежестью обскою надышаться –
Это как лекарство для души!
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Так уж было Господу угодно
Эту верность в сердце мне вложить:
Дал мне Бог влюбиться в этот город
И велел всю жизнь ему служить.
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Всюду в мире есть чем восхищаться,
Много я ветров чужих вдохнул.
Но люблю в свой город возвращаться:
Я не разлюбил мой Барнаул!
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Сергей Потапов, пастор церкви "Новая Жизнь" +7 906 196 34 57.
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