На барнаульском заводе погиб рабочий

Сейчас идет проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

На барнаульском предприятии погиб рабочий. ЧП произошло еще 8 сентября, но известно об этом стало только сейчас. В управлении Следственного комитета по Алтайскому краю подтвердили гибель 36-летнего мужчины.

По факту проводится проверка, она может продлиться около месяца, а по итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Случившееся попадает под действие статьи 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда). Санкция статьи предполагает лишение свободы до четырех лет.

Как стало известно «КП»-Барнаул», погибший работал на погрузчике и осуществлял транспортировку шин, которые лежали на деревянных поддонах. При погрузке одного из них, рабочий установил вилки погрузчика на узком расстоянии и повез поддон на новое место. Вместо того, чтобы поставить машину под прямым углом, техника оказалась установлена по диагонали. Когда он опускал груз, погрузчик начал заваливаться.

Все происходящее видел один из сотрудников. По его словам, водитель попытался выскочить их погрузчика, но тяжелая машина завалилась на него. От полученных травм он скончался по дороге в больницу.

Известно, что мужчина устроился на работу в июне этого года.

Кстати, это не первое подобное ЧП. Как пишет телеграмм-канал «Unusual Crimes Barnaul», в апреле на шинном заводе погиб 21-летний рабочий. Все произошло в сборочном цеху ООО «Нортек». По информации следователей, тело рабочего обнаружили на сборочном станке. Смерть наступила от перелома шейных позвонков. Тогда сообщалось, что парня затянуло в станок на заготовительном участке каландрового цеха. Тогда также проводилась проверка, но она закончилась отказом в возбуждении уголовного дела.