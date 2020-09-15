От инженера до почтовика. Сотрудник связи стала творцом благих дел для своего отделения и городка

Вера Тиханович Фото: предоставлено пресс-службой

Вера Тиханович – начальник отделения почтовой связи 658076 УФПС Алтайского края закрытого военного городка «Сибирский». Удивительная женщина, с добрым сердцем и огромным желанием преобразить все, что ее окружает, стала творцом благих дел не только для своего отделения, но и для целого военного городка, где и проживает. Когда я узнала, что Вера Тиханович – многодетная мать с высшим энергетическим образованием, бабушка троих внуков, работает в отрасли почтовой связи начальником отделения восемь лет, мне стало безумно интересно познакомься с этим человеком лично!

- Всю свою жизнь мы с семьей прожили в Казахстане. Там я родилась, вышла замуж, получила среднее образование, а когда нужно было поступать в университет, выбор был однозначным, я как и все в то время поступила в энергетический университет и получила специальность «инженер-электрик». Да, представляете, я могу не только почтовую работу выполнять, но если нужно и проконсультировать по техническим вопросам, связанным с энергетикой (улыбается). До переезда в Алтайский край, я много лет работала в крупной энергетической компании. Из Казахстана сначала приехали в г. Бийск, а позже - в военный городок «Сибирский». На том момент, это было восемь лет назад, я была в поисках работы. Куда меня звали – ничего не нравилось. Все не то, думала я. И вот однажды я увидела объявление: «требуется оператор связи». Я позвонила, и меня сразу пригласили на собеседование, после которого озвучили решение: «Мы вас берем начальником отделения почтовой связи»! Я очень обрадовалась! Несколько дней стажировки в первом отделении г. Новоалтайска и вот я уже сама работаю с клиентами, принимаю и обрабатываю почту, оплачиваю коммуналку. Страшно было сначала, все - таки работа с документами, программой, деньгами. Однако я справилась и теперь с улыбкой вспоминаю то время, как я переживала.

- Вера Фёдоровна, почему все-таки не работа по специальности? Ведь все у вас так хорошо начиналось.

- Вы знаете, все-таки почта определила мою позицию, что призвание у меня – почтовая сфера. Быть мне почтовиком! До прихода на почту я понятия не имела, что работа в отделении связи может быть настолько интересной. Безусловно, компания меняется практически каждый день. Новые программы, новые задачи, бывает сложно, но в целом я справляюсь. Да и коллектив у меня нужно сказать, очень хороший.

- Коллектив не менялся с тех пор, как Вы пришли на должность?

- Конечно, за столько лет менялся. Но сейчас мы собрали настоящую почтовую команду, настоящий почтовый коллектив, который идет в одном направлении и это меня очень радует. Мои девочки самые хорошие, делают все, что нужно безо всяких отговорок. Вот решила я высадить цветы около отделения – девочки помогли. И нам приятно и клиентам!

- Вера Федеровна, ваша мечта?

- Мечта у меня, наверное, банальна, чтобы мои близкие всегда были здоровы! Здоровье не купишь ни за какие деньги. А еще я очень хочу, чтобы у моих детей все в жизни было хорошо. Так сложилось, что родительство нам далось нелегко. Многие годы врачи говорили, что я никогда не стану мамой, но вопреки всему, мы с мужем стали счастливыми родителями двух сыновей и дочери. Все дети у нас окончили высшие учебные заведения с отличием, а младший сын имеет три высших образования! Считаю это нашим успехом. Теперь у нас с мужем задача –помочь нашим внукам со школой и с институтами, хотя до них еще далеко, но все-таки желание есть.

- Расскажите, о вашем хобби?

- В свободное время я люблю заниматься садоводством. Нравятся ухоженные клумбы и много красивых цветов, которые так изящно их украшают. Еще очень люблю заниматься благоустройством жилья. Стараюсь всегда креативно подходить к выбору обоев или напольного покрытия, с большим удовольствием подбираю в обновленные после ремонта комнаты предметы интерьера. А вообще, все свободное время я уделяю своим внукам. У меня их, как и детей – трое. Пока трое, глядишь и еще появятся! Вообще, хочу сказать спасибо нашей большой компании – за опыт, возможность работать в таком большом и дружном коллективе! Вижу, что Почта России меняется и мы меняемся с ней. В лучшую сторону. Так говорят нам благодарные клиенты! Так считаем мы!

Евгения Нагих, главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Алтайского края.