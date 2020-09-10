Футбол на идеальной площадке. Праздник юных спортсменов состоялся на Потоке

Воспитанники клуба "Патриот". Фото: Олег УКЛАДОВ

10 сентября на барнаульском Потоке главным событием стало открытие супер-площадки для мини-футбола. Местные ребята - не нарадуются.

- Поле очень хорошее. Здесь нет луж, и мы не будем скользить, - говорит Никита Манецкий воспитанник футбольного клуба «Патриот».

Радуется и президент футбольного клуба «Патриот» Виталиий Крючков.

- Чтобы нарабатывалась хорошая техника, нужен ровный газон. Качество этого газона только способствуют тренировкам, - говорит тренер.

Современную площадку построили за месяц. Чтобы будущие патриоты cмогли оттачивать свое мастерство на новом газоне, трудились десятки людей. График и качество работ тщательно контролировал депутат государственной думы Александр Прокопьев. Выявленные мелкие недочеты тут же своевременно устранялись.

Уже в июле нетерпеливые юные футболисты проводили здесь первые тренировки. А сегодня, 10 сентября по традиции разрезали красную ленточку и дали официальный старт «футболу на ровном месте». Напутствовать ребят приехали люди, благодаря которым на Потоке случился спортивный праздник.

Идея подарить детям площадку появилась еще в 2016-м. Проект поддержали две внебюджетные организации: Фонд депутата Государственной думы Александра Прокопьева и Фонд Героя России, депутата Государственной Думы Владимира Шаманова «Защитники Отечества».

Александр Прокопьев (слева) и Владимир Шаманов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Между фондами был заключен договор сотрудничества. И проект показал, насколько это сотрудничество может быть плодотворным между общественными некоммерческими организациями.

Александр Прокопьев в своем выступлении предложил тем ребятам, кто не знал до этого героя России Владимира Шаманова, прийти домой и почитать о нем в интернете:

- Вы будете гордиться, что стояли сегодня с ним на этом футбольном поле, - заметил депутат.

Глава администрации Барнаула Франк добавил, что Фонд защитников отечества особое внимание уделяет и патриотическому воспитанию. И это очень важно!

Герой Владимир Шаманов надеется, что на новом поле появятся не только новые талантливые футболисты:

- Спорт воспитывает качества, которые во многих профессиях потом пригодятся, - заметил он в напутственном слове. - Это и настойчивость, и упорство, и тренировка. И многие качества потом определяют, по сути, лицо человека и гражданина.

Слева направо: Александр Прокопьев, Вячеслав Франк, Владимир Шаманов. Фото: Олег УКЛАДОВ

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