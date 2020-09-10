В Новоалтайске полуголый барнаулец избил ЧОПовца

Стопкадр видео

В Новоалтайске мужчина избил ЧОПовца. Последнему даже пришлось применить оружие, чтобы успокоить буйного нападавшего. ЧП произошло еще в конце августа, но известно об этом стало только сейчас, после того, как запись происшествия у бара «Пивной погребок» попала в социальные сети.

- ЧОП «Сотня» приехали на вызов по тревоге, на видео мужчина с голым торсом вступил с одним из охранников в рукопашную, а второй в это время ходил рядом. Силы оказались не равны, и охранник оказался на асфальте, где на него обрушился град ударов, - пишет «Инцидент Барнаул».

В какой-то момент охранник достал табельное оружие и выстрелил в воздух. Видео опубликовано без звука, но потом появилась еще одна запись, на которой чоповец уже стоит с оружием в руках. У нападавшего подняты руки вверх, а второй охранник под крики очевидцев о беспределе распыляет ему в глаза перцовый газ.

Кончилось все тем, что избившего чоповца мужчину так и не смогли задержать – он сбежал с места происшествия, а охранники сели в машину и уехали.

Очевидцы на видео, громко матерясь, утверждали, что охранники «беспределят», мол, мужчина защищался, а применения спецсредств не оправдано. Такие обвинения, к слову сказать, в адрес «Сотни» поступают не в первый раз.

В прошлом году региональный следственный комитет даже направил дело в суд в отношении двух сотрудников этой организации за превышение должностных полномочий.

В «Сотне» отказались комментировать действия сотрудников, сославшись на то, что идет разбирательство. Сейчас делом занимается полиция – от чоповцев поступило заявление вотношении нападавшего. Как рассказали в региональном управлении МВД, пока проводится проверка, после этого примут решение о возбуждении уголовного дела.

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Продавцу что-то не понравилось, и она вызвала охрану. Приехали сотрудники ЧОПа и без разговора стали бить и выгонять. Ничего особенного не произошло, чтобы так избивать человека. Он не вооружен, не маньяк. Вчера ему зашили лицо (далее)